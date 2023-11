Laporta: "Hemos recuperado el balón y somos imbatibles"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió que lavictoria en la Liga de Campeones contra el Oporto (2-1), con la que el equipo azulgrana selló el pase a los octavos de final de la competición, dará una "moral de hierro" a los jugadores para medirse al Atlético de Madrid el próximo domingo.



En el acto de presentación del manifiesto del 125 aniversario que la entidad celebrará el próximo año 2024, el máximo dirigente del club azulgrana subrayó que, pese a los "obstáculos", el equipo de Xavi Hernández sigue "adelante". Laporta dijo que el triunfo contra el Oporto le dio "mucho placer", tanto por los aficionados como por el técnico Xavi Hernández que, en su opinión,"ha tenido que superar situaciones difíciles" en las últimas semanas.



"Me dio satisfacción ver cómo marcaban Joao Félix y Joao Cancelo, ver cómo Pedri corría 13,5 kilómetros, que hizo de Pedri y de Gavi. Frenkie (de Jong) ha vuelto, hemos recuperado el balón y somos imbatibles. Algunos estaban esperando que perdiésemos", concluyó. El presidente lamentó, además, que tras el empate liguero contra el Rayo Vallecano (1-1) se hablara de "chorradas" ("collonades", en catalán) y no de los penaltis a Raphinha y Robert Lewandowski en el partido disputado en Vallecas. "Esto pasa en Madrid y estarían toda la semana hablando del penalti. Conste que no es victimismo, estamos acostumbrados a vivir así", apostilló el presidente sobre la acción con Rapinha.