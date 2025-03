Juanma Castaño responde a Courtois cuando acusa de "victimismo" y de "llorar" a Simeone: "Que se lo aplique"

El Real Madrid logró la clasificación para los cuartos de final de la Champions League tras una agónica victoria ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. El equipo de Simeone consiguió igualar la eliminatoria a los 30 segundos de partidos con un gol de Gallaguer a pase de De Paul. A partir de ahí, el Atlético se echó atrás a esperar al Real Madrid pero la realidad es que a pesar de ese planteamiento llegó con mucho peligro al área de un Courtois que acabó siendo el mejor jugador del su equipo.

CORDONPRESS Mbappé y Brahim celebran el penalti marcado por Rüdiger que le da al Real Madrid el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones

El portero belga tuvo que hacer seis paradas en total, entre ellas cuatro de mucho mérito a disparos de Julián Álvarez, mientras que el Real Madrid tuvo la ocasión más clara en un penalti de Vinicius que el brasileño lanzó fuera muy desviado. Este error hizo que la eliminatoria se fuera a la prórroga y posteriormente a los penaltis.

La tanda de penaltis fue surrealista porque se vio un momento que pocas veces se han visto en el mundo del fútbol. Julián Álvarez logró marcar su penalti pese a sufrir un resbalón, pero el árbitro Szymon Marciniak acababa anulando el gol cuando el VAR le avisó que el delantero argentino había tocado la pelota dos veces al golpearla. Después de ese momento, Oblak volvió a igualar la tanda parándole el disparo a Lucas Vázquez pero Llorente tiró su penalti al larguero y Rüdiger le acabó dando el pase a su equipo.

900/Cordon Press Momento exacto en el que Julián Álvarez se resbala en su penalti.

Tras el partido, pudimos escuchar a varios protagonistas hablar ante los medios de comunicación. Uno de ellos fue el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, que reconoció en la sala de prensa que no había visto los penaltis en directo y preguntó a los periodistas presentes quién podía asegurar que Julián Álvarez había tocado dos veces la pelota a la hora de lanzar su penalti: "Yo le pregunto a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo en el penalti no lo vi, me quedé, va por ahí, no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penaltis. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que si le has preguntado... Yo digo que... ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? ¿Cómo sale el balón rebotado? Yo no lo tengo claro, yo te pregunto si tú hablas tú. No tengas miedo, porque después te van a hablar de nada. No, yo te pregunto... Cualquiera de los que está acá presente... Es fácil decírselo. Julián, levante la mano. Yo te pregunto... ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otro... Nadie ha robado al Atleti. No hablé con él, yo fui solo a caminar por la entrada".

Tras estas palabras del entrenador argentino pudimos escuchar al portero del Real Madrid Thibaut Courtois criticar a Simeone por sus quejas por la decisión arbitral que resultó siendo clave en la clasificación del equipo blanco: "Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo, ahí está el fallo de su partido".

juanma castaño, contra courtois

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, fue muy duro con el portero del Real Madrid por acusar a Simeone de llorica: “Son las declaraciones de Courtois que habla de victimismo por las quejas del Atlético de Madrid. Perdona, pues que se aplica Courtois el victimismo del Madrid en los arbitrajes de Liga. Está permanentemente quejándose de los árbitros y tiene un canal de detección que está criticando a los árbitros. No, pero si está bien. Courtois, cuando el Madrid se queja, es de victimismo, es su opinión. No, claro. No hay que decirle cuando salga Courtois la próxima vez que el club se está quejando de los árbitros. El Real Madrid se está quejando de los árbitros. Son victimistas, como dices. Yo creo que estaba criticando al Madrid también”.