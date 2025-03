Simeone pregunta a los periodistas por el penalti de Julián Álvarez: "¿Quién levanta la mano?... no la levanta nadie"

El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Champions League después de eliminar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (2-4). Durante los 90 minutos, el Atlético logró igualar la eliminatoria gracias a un gol de Gallaguer a los 30 segundos que mandó el encuentro a la prórroga. En la tanda de penaltis, quedará la polémica después de que el árbitro Marciniak anulara el gol que marcó en su penalti Julián Álvarez. El delantero argentino se resbaló a la hora de chutar y se acabó anulando porque el VAR vio que tocaba dos veces la pelota.

En la sala de prensa, el Cholo Simeone reconoció que no vio en directo la tanda de penaltis y preguntó a todos los periodistas presentes que alguien dijera si había visto a Julián tocar dos veces la pelota al golpear: "Yo le pregunto a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo en el penalti no lo vi, me quedé, va por ahí, no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penaltis. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que si le has preguntado... Yo digo que... ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? ¿Cómo sale el balón rebotado? Yo no lo tengo claro, yo te pregunto si tú hablas tú. No tengas miedo, porque después te van a hablar de nada. No, yo te pregunto... Cualquiera de los que está acá presente... Es fácil decírselo. Julián, levante la mano. Yo te pregunto... ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otro... Nadie ha robado al Atleti. No hablé con él, yo fui solo a caminar por la entrada".

900/Cordon Press Momento exacto en el que Julián Álvarez se resbala en su penalti.

Sobre la mentalidad con la que afrontaron la tanda de penaltis y cómo la eliminación puede afectar en los próximos encuentros, Simeone manifestó que en la plantilla actual "hay muchos jugadores que no estaban en las anteriores".

"Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. No hay que valorar eso. Hicimos un partido muy bueno , competimos de manera increíble. Pudimos anotar el segundo tanto en el partido, llegamos a los penales, aparentemente el árbitro dice que Julián patea el balón dos veces, pero el balón parece que no se mueve".