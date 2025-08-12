La sorpresa de Gonzalo Miró al conocer el papel que Sonia Bermúdez tendrá en la Selección: "Me chirría"

Tras la no renovación de Montse Tomé, la nueva seleccionadora de la selección española femenina es Sonia Bermúdez. La técnico fue Internacional en 63 ocasiones, consiguiendo anotar un total de 35 goles. Ha jugado en clubes como Rayo Vallecano, FC Barcelona, Wester New York Flash (EE. UU), Atlético de Madrid o UD Levante. Durante su carrera deportiva como jugadora ha ganado un total de 9 ligas y 3 copas de la reina. Además, fue la máxima goleadora durante cuatro temporadas de manera consecutivas. Fue capitana de la Selección Nacional Absoluta, disputando una Eurocopa y un Mundial.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Sonia Bermúdez durante el Mundial sub-20 femenino.

Además, comenzó su carrera como entrenadora en el cadete del Real Madrid y dio el salto a la selección nacional femenina sub-19 y 2ub-20, donde consiguió ganas dos Campeonatos de Europa de manera consecutiva. También ha dirigido la selección sub-23.

A su lado, como segunda entrenadora, estará Iraia Iturregi, que ha competido durante 15 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, donde ha conseguido cuatro ligas con el Athletic. Como entrenadora, estuvo durante 8 temporadas como técnico en Lezama, pasando por el Infantil - Cadete - Filial y Primer equipo (femenino). Consiguió ser campeona de Liga en 2º División, durante la temporada 2019 – 2020 con el Athletic Club B. Más tarde, en la temporada 2022 – 2023, recibió el Premio Ramón Cobo como mejor entrenadora de 1º División Femenina.

Además, consiguió ser campeona de Liga en Tercera RFEF masculina y ascenso a 2º RFEF con el CD Basconia (filial del Athletic Club) como segunda entrenadora (2024-25).

la opinión de gonzalo miró

En El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró se preguntó: “¿Cómo es posible que el mejor equipo del mundo, y si no es el mejor, el segundo mejor, no tenga una entrenadora al nivel que merece?”. Durante la tertulia se habló del nivel actual de la nueva seleccionadora.

“En cuanto al currículum y sobre todo lo ha dicho Palomar también, suena raro, chirría que la segunda tenga más recorrido como primera entrenadora que la primera”, continuó diciendo Gonzalo Miró.

Alamy Stock Photo La entrenadora Sonia Bermúdez de España fotografiada durante un partido de fútbol femenino entre las selecciones nacionales femeninas sub-19 de España y Alemania en la final de la Eurocopa Femenina Sub-19 de la UEFA el viernes 30 de julio de 2023 en Lovaina, Bélgica.

“Yo intentando retroceder tres pasos para poder tener una vista un poquito más global. Creo que no es bueno, no sé si decir que no es bueno es la palabra, pero desde luego echo en falta que esta generación tan espectacular de futbolistas con un nivel de fútbol femenino tan brutal como que como el que estaba mostrando la selección en estos últimos años, se vea tan empañado por todo lo que tiene que ver con lo que no ocurre en el campo en general", continuó diciendo.

"No lo digo ya por lo que pasó con con Rubiales, sino antes, acordémonos de todo lo de Jorge Vilda, etcétera. Aquella aquella vez de aquella de las jugadoras que no quisieron ir eh convocadas, o sea, en general, digo, o sea, ya no me meto en si tienen razón unos otros, pero entre unas cosas y otras da la sensación e de que está enturbiando todo lo que no tiene que ver con el fútbol", finalizó

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).