Juanma Castaño: "De puertas para adentro el Real Madrid cree que Mbappé no es el líder que ellos pensaban, pero ni en el campo ni en el vestuario"

El periodista Juanma Castaño ha arrojado luz sobre la percepción interna que existe en el Real Madrid sobre Kylian Mbappé. Según Castaño, de puertas para adentro, en el club consideran que el delantero francés "no es el líder que ellos pensaban". Esta sensación se extiende tanto al terreno de juego como a la dinámica del grupo, ya que "no es un líder dentro del vestuario ni en el campo del resto de jugadores".

Se esperaba que, tras un inicio marcado por la humildad, el jugador galo diera "un paso al frente" en el liderazgo del equipo. Esta expectativa es aún mayor si se tiene en cuenta que la otra gran estrella, Vinicius, "hay que cuidarle, protegerle y estar pendiente de él en el campo", por lo que no puede asumir ese rol en estos momentos.

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla

Lesión en un momento clave

Esta situación se produce justo cuando el Real Madrid ha confirmado la lesión de Kylian Mbappé a través de un comunicado oficial. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se le ha diagnosticado una "lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda".

Aunque el club no ha especificado un periodo de recuperación, el delantero se perderá con seguridad el próximo partido contra el Espanyol. Sin embargo, se espera que pueda llegar a disputar el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou, un objetivo para el que el propio jugador ha asegurado a sus compañeros que hará "todo lo posible".

La baja de Mbappé se suma a un panorama complicado en la enfermería del club. El guardameta Thibaut Courtois también apura sus opciones para llegar al Clásico, mientras que el central Éder Militao se enfrenta a un escenario peor, ya que pasará por quirófano y estará unos cinco meses de baja, diciendo adiós al Mundial.