Nacho Peña y el hipotético caso de que Mbappé no llegue a jugar El Clásico: “A mí me defraudaría”

La posible ausencia de Kylian Mbappé en el próximo Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid del 10 de mayo ha generado un intenso debate. En el programa 'El Partidazo de COPE', dirigido por Juanma Castaño, se ha analizado la situación, apuntando a que una baja del astro francés dejaría al conjunto blanco en una situación de "desamparo" en un partido de máxima exigencia.

A pesar de la incertidumbre, el colaborador Nacho Peña ha aportado una visión optimista, basándose en informaciones recientes. Según Peña, las noticias que le han llegado durante el día sugieren que "era más leve la dolencia de lo que parecía en un principio", y ha subrayado que el gran "objetivo para Kylian es llegar al clásico", por lo que ha confesado que le "sorprendería" que finalmente no pudiera disputar el encuentro.

EFE Vinicius celebra con Mbappé su gol, en el Betis - Real Madrid

La exigencia a las grandes estrellas

Sin embargo, el debate ha virado hacia la interpretación que se le daría a una posible ausencia. A la pregunta de si consideraría que Mbappé podría estar reservándose o evitando participar, Nacho Peña ha sido tajante. "Yo soy un mal pensado así, de primeras", ha admitido, dejando clara su postura si los jugadores más importantes no afrontan los partidos difíciles.

Si no veo a Mbappé, no veo a Vinicius, no veo a los tótems, me va a molestar" Nacho Peña

Para Peña, la presencia de las figuras clave es innegociable en citas de esta magnitud. "Si yo veo un partido de esa importancia, donde va a haber que sufrir, y no veo a Mbappé, no veo a Vinicius, no veo a los tótems, a los tíos importantes, a los que tienen que dar la cara, a mí me va a molestar", ha sentenciado el colaborador, mostrando su descontento ante una hipotética falta de compromiso.

Es un día donde tienen que estar

El tertuliano ha insistido en la idea de que los líderes del equipo deben asumir su responsabilidad en los momentos cruciales. "Es un día donde tienen que estar", ha recalcado, añadiendo que en este tipo de partidos "hay que dar la cara", sin excusas. La ausencia de los referentes no solo debilita al equipo, sino que también genera una profunda decepción.

EFE Mbappé celebra con Vinicius su gol en el Real Madrid - Alavés

Finalmente, Nacho Peña ha expresado su deseo personal como aficionado, que no es otro que ver a los mejores sobre el césped. Una ausencia de los jugadores más determinantes le causaría una gran frustración. "A mí me defraudaría, yo quiero, yo los tiro a todos allí", ha concluido, resumiendo el sentir de muchos seguidores que esperan un espectáculo a la altura con todas las estrellas disponibles.