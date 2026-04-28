Juanma Castaño, sobre Julián Álvarez: "Echo de menos que diga, quiero seguir jugando en el Atlético de Madrid"

El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire. El delantero argentino ha comparecido en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, donde ha sido preguntado por los rumores que lo sitúan en la órbita del FC Barcelona para la próxima temporada. Sus palabras, lejos de disipar las dudas, han alimentado la especulación.

Álvarez ha afirmado que intenta mantenerse al margen de las informaciones sobre su futuro. "Trato de no darle mucha importancia a lo que lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas, cualquier tipo de información nueva", ha declarado el jugador del Atlético de Madrid.

Antonio Ruiz Julián Álvarez atiende a los medios de comunicación

El argentino ha insistido en que su único objetivo es el presente. "Trato de no perder energía en eso, en enfocarme en lo que estamos haciendo acá. Estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá", ha añadido.

Trato de no perder energía en eso, en enfocarme en lo que estamos haciendo acá" Julián Álvarez Jugador del Atlético de Madrid

La valoración de Juanma Castaño

Estas declaraciones han sido analizadas en el programa El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño ha expresado su sorpresa por la falta de contundencia del futbolista. Castaño echa en falta una declaración de intenciones clara por parte del delantero.

EFE El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tras conseguir el primer gol del equipo rojiblanco durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid

El director del programa señaló la ambigüedad del jugador: "Si fuera seguidor del Atlético de Madrid, echo de menos que diga, quiero seguir jugando en el Atlético de Madrid. Es así de sencillo, quiero seguir jugando en el Atlético de Madrid". Para Castaño, el hecho de que no lo diga "con esa claridad y esa rotundidad" es significativo.

La conclusión del periodista es que esta actitud abre la puerta a un posible movimiento en el mercado de fichajes. "Me da que pensar que que no lo diga con esa claridad y esa rotundidad. A lo mejor es que, efectivamente, se puede producir este verano una oferta del Barça a Julián y al Atlético de Madrid", ha sentenciado Castaño, sembrando aún más incertidumbre sobre el futuro del campeón del mundo.