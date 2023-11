Juanma Castaño explica el problema de Vinicius en los campos de fútbol: "Como cuando tu hijo suspende siete"

Vinicius Junior volvió a ser protagonista otro partido más por lo deportivo y por lo extradeportivo en un campo de fútbol. El brasileño no fue el jugador desequilibrante del Real Madrid en ataque, como tenía acostumbrada a la afición merengue el año pasado, pero también vivió momentos de alta tensión con los rivales, con la grada y con el árbitro del partido ante el Rayo Vallecano. Sus acciones dejaron tanta resaca que la polémica ha seguido en El Partidazo de COPE hasta este martes. Juanma Castaño hizo una reflexión tras escuchar al resto de tertulianos hablar sobre el brasileño.

Audio





Todo esto venía aderezado por la polémica que dejó El Clásico. Vinicius y Xavi protagonizaron una de las imágenes cuando se enzarzaron hasta el punto de que el azulgrana le dio un par de palmadas en la cara al brasileño. Fue un simple lance y se quedó ahí. Pero la temperatura de Montjuic volvería a crecer cuando el '7' blanco fue sustituido. Ancelotti decidió retirar a su atacante para dar entrada a Lucas Vázquez y ganar unos segundos al cronómetro. El brasileño se marchó eufórico. Lo hizo gesticulando y aplaudiendo ante el público, que le abucheó. El técnico intervino y le mandó rápido para el banquillo.

El problema de Vinicius

Vinicius y Dimitrievski tuvieron sus más y sus menos durante el Real Madrid - Rayo Vallecano. El momento más intenso entre los dos se produjo en una jugada en la que el delantero chocó con el portero en un lance del juego y el guardameta quedó tendido en el césped doliéndose de un golpe en la rodilla. El partido se tuvo que detener durante unos instantes para que fuera atendido por los médicos del cuadro rayista. Una vez reanudado el juego, el brasileño se acercó y le dijo: "Tú y yo, fuera; tú y yo, fuera". Hasta Carles Puyol ha hablado de todo esto.

No fue el único enfrentamiento que tuvo el '7' del Real Madrid. Han trascendido otras imágenes, captadas por DAZN, donde Vinicius también tiene un rifirrafe con otro jugador del Rayo Vallecano, concretamente con Isi Palazón. En un lance del partido, aprovechando que el balón no estaba en juego, el atacante murciano se gira hacia el jugador merengue y le advierte sobre su comportamiento: "¡Respeta, chaval, respeta!". A lo que el brasileño no se puedo contener y le recriminó que él había hecho lo mismo antes.

"Como cuando tu hijo suspende siete"

Paco González coincide con Carlo Ancelotti a la hora de entender que "está menos protestón", aunque "todavía hay momentos en los que tiene que mejorar". Para David Sánchez esta polémica se ha instalado "porque él no está bien": "Porque yo no veo lío ni en la grada con Vinicius como el año pasado, ni le veo a él tan rebrincado como le dio el año pasado. Este año le veo relativamente tranquilo y creo que este debate solo es porque no está bien". Dani Senabre se escandaliza cuando "estáis viendo a Vinicius tranquilo y le tiene que quitar Ancelotti del campo o el otro día le dice a un tío: nos vemos fuera".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MADRID (ESPAÑA), 05/11/2023.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que Real Madrid y Rayo Vallecano disputan este domingo en el Santiago Bernabéu. EFE/Juan Carlos Hidalgo





"Este año le veo Premio Nobel de la Paz", recalca el director de Tiempo de Juego. "Es Rigoberta Menchú", reacciona David Sánchez. Algo que, para explicarlo, Juanma Castaño hizo esta comparación: "Esto es como cuando tienes un hijo que suspende siete y dices: no sabes qué bien mi hijo, este año ha suspendido tres solo. Claro, pero sigue suspendiendo". Manolo Lama señala que "hay reconocer que Vinicius, cuando empezó la temporada, estuvo más calmado, los campos estaban más tranquilos con él": "Se lesiona y cuando vuelve, desde que ha vuelto, tiene un problema en cada partido".