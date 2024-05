Chencho Arias avisa de qué será lo siguiente tras la retirada de la embajadora española en Buenos Aires

Lejos de acabar, la crisis diplomática con Argentina ha vivido este martes un nuevo episodio tras las palabras del presidente Javier Milei en el acto de Vox del domingo en Madrid. Tras no mostrar Milei ninguna intención de pedir disculpas, el Gobierno ha retirado indefinidamente a la embajadora española en Argentina. Un hecho sin precedentes que anunciaba el ministro de Exteriores Jose Manuel Albares.

Así, la representante española en suelo argentino ya había sido llamada a consultas pero ahora el Ejecutivo va más allá y la retira permanentemente, siendo la primera vez que sucede en la historia.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación , José Manuel Albares / EFE









Qué pasará tras la retirada de la embajadora



Chencho Arias, que ha ocupado cargos en las embajadas de Bolivia, Argelia y Portugal y ha sido director de la Oficina de Información Diplomática y ex embajador de España ante la ONU, critica en La Linterna que el término “permanente” de la retirada es inventado. “Se lo han inventado hoy porque han tenido que recular la bravuconada del lunes de que podían romper relaciones”.

“Luego se han dado cuenta de que era una locura y que se responsabilizaría a España por las palabras de Puente y ahora se inventan la palabra 'permanente'”, subraya Arias que, recuerda, cuando un estado retira a un embajador, lo hace 'sine die' y “a veces son 15 días y a veces son 8 meses”.

Imagen de Chencho Arias, ex embajador de España ante la ONU









Pero, ¿qué ocurrirá tras la retirada de Buenos Aires de la embajadora?Según Arias, el siguiente paso sería ”romper y encargarle la representación a un tercer país o traer a toda la embajada”. No obstante, destaca el ex embajador ante la ONU que los argentinos no quieren romper y Sánchez, “por muy obsesionado que está con las elecciones y que esto le da votos, esto es una locura por unos cuantos votos”.

“Aquí lo ideal sería que las dos partes se callaran”, explica Arias que, recuerda, esto empezó “antes de Puente”. “Sánchez ya trató de reaccionario a Milei durante las elecciones, que ganó unos días más tarde con el 56% de los votos, y tiene el tupé de no felicitarle”. Ha querido el experto en diplomacia recordar que, tras la victoria electoral de Milei, luego va el Rey a la toma de posesión y no va ningún ministro, “algo totalmente insólito”. “Luego puede que a Puente se le escapara el ladrido, pero que Sánchez dijera públicamente que su ministro se había excedido pero no, se calla”, concluye.

La mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez / EFE









No es la única crisis diplomática

Y es que la de Argentina es una crisis diplomática más para este Gobierno, como aclara el director de La Linterna, Ángel Expósito. Y es que este no ha sido el único incidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez con otros países, “ya hay práctica”. Desde que llegase al poder en 2019 nuestro país se ha visto envuelto en varios.

Antes de Argentina, la tensión diplómatica escaló con Israel, todo tras el comienzo de su guerra contra Hamás. Desde el primer momento, Pedro Sánchez fue tibio en su posición y llegó a criticar los primeros ataques israelíes en suelo palestino. Aunque el momento que desató la crisis total entre países llegó cuando el presidente español situó el reconocimiento del estado palestino como bandera de sus políticas.

A partir de ahí, la relación con Israel se quebró hasta el punto de que la embajadora israelí abandonó Madrid durante un mes en mitad de una enorme desconfianza.