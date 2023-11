El consejo de Juanma Castaño a Vinicius para mejorar su actitud: "Ya es hora"

Vinicius vuelve a ser protagonista. El brasileño, que no está en su mejor momento de forma después de volver de la lesión, está siendo protagonista por sus polémicas en los partidos. En la victoria del Real Madrid ante el Barcelona, Vinicius, que no jugó un buen partido ante la defensa que le hizo Araujo, se enfrentó con el cuarto árbitro cuando fue sustituido y tuvo que ser cogido por Ancelotti para que el problema no fuera mayor. Este domingo, el equipo blanco no pudo pasar del empate a cero ante el Rayo Vallecanoy Vinicius volvía a ser centro de los problemas por un golpe sobre Isi que pudo ser la segunda tarjeta amarilla y la expulsión para el delantero brasileño. Además, durante todo el partido se le vio muy nervioso y protestando muchas jugadas, e incluso se enfrentó al portero del Rayo, Dimitrievski, al que le llegó a decir "tú y o, fuera".

Palmadita de Xavi a Vinicius durante el ClásicoCordon Press





Puyol habló sobre la actitud de Vinicius

El excapitán y leyenda del Fútbol Club Barcelona, Carles Puyol, estuvo este lunes en la presentación del séptimo Torneo Solidario de Pádel XAP Constant celebrado en Sant Cugat del Vallès y en ella analizó la actualidad del equipo blaugrana y también dio su opinión sobre todo lo que rodea al brasileño del Real Madrid Vinicius Jr.

Puyol no esconde que "es un gran jugador que marca diferencias" y además "tendría que ser admirado en todos los campos", pero para ello, "si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento".

Por ello, el exinternacional español reconoce que "me encantaría hablar con él como compañero de fútbol y decirle lo que yo pienso y lo que siento. Todos los jugadores lo que tienen que centrarse es en jugar, no solo Vinícius, todos. Al final también son muchas emociones, hay mucha tensión", manifestó Puyol, quien está seguro de que el delantero del Madrid cada vez gestionará "mejor" su comportamiento.

La polémica que rodea a Vinicius

Juanma Castaño ya habló la semana pasada sobre la polémica que siempre hay alrededor de Vinicius por su actitud en los partidos. Una de las opiniones más polémicas fue la del periodista de Valencia Pedro Morata, que dijo "en general, toda la España futbolística que no es madridista o seguidora del Real Madrid piensa que un gran futbolista como Vinicius es noticia permanentemente por provocar y por cosas que están al margen de jugar al fútbol y desde luego de una cosa tan condenable como son los insultos racistas", reflexionó el periodista en El Partidazo de COPE.

"A esto es a lo que yo me refiero", enfatizó, "que bajo el paraguas de una cosa tan condenable como el racismo, lo que Vinicius y los dirigentes del Real Madrid, que aprecian y que quieren que Vinicius rinda bien, tienen que de una vez analizar, es que Vinicius siempre es noticia por estas cosas". Pedro Morata puso como ejemplo que "hay futbolistas como Bellingham, como Rüdiger, como Tchouaméni... Que nunca son noticia en los campos de España ni, por supuesto, tampoco en Mestalla, por las cosas que le pasan a Vinicius". "Que se lo haga mirar Vinicius ya de una vez", finalizó.





El consejo de Juanma Castaño

Después de las palabras de Puyol, en El Partidazo de COPE se ha hablado de si lo dicho por el ex capitán del Barcelona es correcto. Para Roberto Morales, por ejemplo, el consejo del catalán no es necesario porque Vinicius lo que tiene que hacer es escuchar al entorno madridista. En cambio, Juanma Castaño dejó muy claro su idea sobre lo que debe hacer el brasileño: "Ya es hora de que vinicius escuche. Seguramente hay muchos madridistas que están cansados de algunas cosas de Vinicius en el campo".