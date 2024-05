Edu Sousa: "Valdepeñas va a ser un equipo muy complicado"

ElPozo Murcia Costa Cálida comenzará el viernes la eliminatoria de cuartos de final en la Primera División de fútbol sala frente a Viña Albali Valdepeñas y Edu Sousa, portero del equipo grana, valoró el potencial del rival que tendrán enfrente. "Su séptima posición no hace justicia al equipo que tiene", dijo el guardameta portugués, que llegó a Murcia el pasado verano tras haber estado cuatro años precisamente en el conjunto de Ciudad Real.

Comienza lo bueno, los play-offs por el título, y ElPozo, segundo clasificado en el campeonato regular, se medirá al séptimo, un Viña Albali siempre incómodo y basta con ver los últimos precedentes para comprobarlo con dos empates en los choques entre murcianos y manchegos.

La serie, al mejor de tres partidos y con el factor cancha a favor de los de la capital del Segura, arrancará este viernes a las ocho de la tarde en el Palacio de los Deportes y el conjunto entrenado por Dani Martínez buscará golpear primero para coger ventaja en su camino hacia las semifinales.

"Necesitamos a la afición"

Será una confrontación especial para Edu Sousa por su pasado. "Le tengo cariño al club y a la afición, pero ahora me toca estar en el otro lado. Van a ser unos encuentros de sentimientos y me volveré a encontrar con las personas con las que coincidí durante mucho tiempo", apuntó el luso.

En el recuerdo está muy presente la eliminatoria de hace dos temporadas entre ambos clubes. También fue en cuartos de final y con el factor pista para ElPozo. El Valdepeñas forzó el tercer partido y se impuso en ese decisivo duelo tras una tanda de penaltis agónica. El potero de los de Ciudad Real, por aquel entonces, era el propio Edu Sousa, quien conoce mejor que nadie al que volverá a ser adversario de los charcuteros.

"Es un equipo muy difícil de superar, que cuenta con jugadores con mucha veteranía y más cuando luego tienes que visitar una pista como el pabellón Virgen de la Cabeza, donde los aficionados se volcarán con ellos", destacó.

Es cierto que el conjunto de Ciudad Real estuvo muy irregular durante la temporada y que no se clasificó para la Copa de España, pero no deja de ser un contrincante muy peligroso, según Edu Sousa.

"Ellos no tienen nada que perder tras un año en el que quizás no tuvieron la fortuna de haberlo dado todo como plantilla", señaló el cancerbero grana, quien prevé un duelo bastante parejo.

"La séptima posición del Valdepeñas no hace justicia al equipo que tiene y eso se vio contra equipos que estuvieron más arriba y frente a los que lucharon muchísimo y fueron capaces de ganar al Barça, al Palma y al Inter, por lo que será muy complicado eliminarle", declaró el guardameta charcutero.

Ahora más que nunca la Marea Roja va a tener que responder en el momento más decisivo de la temporada y Edu Sousa hizo un llamamiento a la afición para que acuda al Palacio. "A los seguidores les pedimos que vengan, todos los días hay un buen ambiente y están volcados con el equipo y nos animan con todo, pero el viernes les vamos a necesitar mucho", dijo.