Juanma Castaño explica por qué los jugadores del Real Madrid "son respetuosos" con los árbitros: "Un mensaje perfecto"

El Real Madrid debuta en Champions frente al Olympique de Marsella (21:00H) en el Santiago Bernabéu. Será el debut de Xabi Alonso en la competición fetiche del club blanco y llega en un gran momento. Líder en liga, pleno de victorias y con la mejor versión de Kylian Mbappé desde que es jugador del club merengue.

realmadrid.com Kylian Mbappé, en el entrenamiento del Real Madrid en la previa de Champions

Un estreno en la máxima competición europea que llega con grandes noticias, por ejemplo, la vuelta a la convocatoria de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, pero después de un fin de semana dónde el Real Madrid se volvió a sentir perjudicado por el arbitraje frente a la Real Sociedad en Anoeta. Tras ese partido el club blanco anunció a través de sus canales de comunicación la elaboración de un dosier arbitral para enviárselo a la FIFA.

Durante la rueda de prensa previa al partido, el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, hablo de varios temas. La adaptación al esquema de Xabi Alonso, del actual nivel de su compatriota Kylian Mbappé, o de las aspiraciones del equipo esta temporada en la Liga de Campeones. Pero sin duda alguna, la respuesta más llamativa tuvo lugar al ser preguntado por los arbitrajes recibidos durante el inicio de la temporada liguera. Dónde el francés respondió que "los árbitros intentan hacer el máximo cada partido, pero al final cometen errores. Igual que nosotros en el campo".

EFE Tchouameni durante una rueda de prensa

LA Reflexión de Juanma castaño

Las palabras del jugador del Real Madrid han llevado a Juanma Castaño a romper una lanza a favor de los jugadores del Real Madrid y explica que "son muy respetuosos con los árbitros a pesar de los errores".

El director de El Partidazo de COPE alaba la actitud de todos los jugadores del equipo blanco y sobre todo que cuando hablan de los árbitros "tienen un papel más pacificador que miembros del club". A lo que añade que "en lugar de hacer recopilación de lo de atrás vamos a mirar hacía delante, me parece un mensaje perfecto".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).