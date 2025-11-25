Los nombres del vestuario del Real Madrid descontentos con Xabi Alonso: "Espero que no esté escuchando la radio"

La situación de Xabi Alonso en el Real Madrid ha entrado en una fase de inquietud. El ambiente en torno al entrenador vasco, su trabajo, sus decisiones y su relación con el vestuario ha sido objeto de análisis en 'El Partidazo de COPE', donde se ha puesto de manifiesto que "algo está pasando ahí dentro". El programa, con Juanma Castaño a la cabeza, desgranó junto a los 'insiders' del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz y Arancha Rodríguez, la creciente tensión que se percibe en el club blanco.

Decepción en el club y hartazgo en la afición

Según se analizó en la radio, existe decepción con el técnico pero también "hartazgo con muchos jugadores". El punto de inflexión fue la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid, un partido que señaló tanto a Alonso como a los futbolistas por una presunta "falta de actitud". A partir de ahí, los tropiezos contra el Liverpool y el Rayo Vallecano agravaron una crisis de resultados que ha mermado la confianza en el proyecto.

La afición, que había depositado un "gran entusiasmo" en la llegada de un técnico con un perfil más moderno, también comienza a mostrar su descontento. Tal y como apuntó la periodista Arancha Rodríguez, los seguidores están "muy hartos del comportamiento de algunos jugadores" y, por primera vez, "las estrellas empiezan a ser señaladas". La sorprendente falta de paciencia con el proyecto de Alonso ha generado un clima de inestabilidad.

Los pesos pesados que no comulgan con Alonso

En el programa se atrevieron a dar nombres de los jugadores que no están contentos con el técnico. La lista la encabezan figuras como Vinicius, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Brahim o Mendy, quien con Ancelotti era indiscutible. En el caso de Camavinga y Valverde, como apuntó Arancha Rodríguez, sorprendió la imagen de ambos jugadores andando tras el gol de Álvaro Rodríguez, con apenas 20 minutos en el campo.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior (Real Madrid FC) visto durante el partido de LaLiga EA SPORTS entre los equipos de Elche CF y Real Madrid FC

También se puso sobre la mesa el nombre de Bellingham, de quien se tiene la sensación de que está "cada vez más cerca del bando contrario a Xabi Alonso". En el otro lado, entre los que sí estarían contentos, se citó a Courtois, Mbappé y Güller. Esta división alimenta la idea de que la situación responde al clásico enfrentamiento entre los que juegan y los que no, resumido en una frase lapidaria escuchada en el programa: "El mejor entrenador del Real Madrid es el que ya no está o el que está por venir, nunca el que está".

La gestión del 'caso Vinicius' y la pérdida de autoridad

El detonante de la tensión actual, según varios colaboradores como Roberto Morales, fue la gestión del 'caso Vinicius'. Se considera que el club le "quitó poder a Xabi Alonso" al no abrirle un expediente al brasileño tras su enfado al ser sustituido. "Si ese día el club arropa a Sabio Alonso, Sabio Alonso en el vestuario es mucho más fuerte", sentenció Morales, argumentando que era necesario "marcar el territorio" desde el principio para reforzar la figura del entrenador.

Sin embargo, también se apuntó a la responsabilidad del propio Xabi Alonso, quien, según el análisis, "pierde fuerza" con su actitud. Se le reprocha no haberse mostrado "muchísimo más contundente" en su freno al comportamiento de Vinicius. Aunque el jugador pidió perdón, Alonso no tuvo una conversación aparte con él hasta que le comunicó su suplencia en Elche, una decisión que tampoco se entendió y que generó controversia.

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, interviene en la asamblea general ordinaria del club

La falta de un respaldo público y explícito por parte de la directiva ha debilitado aún más al técnico. Durante la última Asamblea de Socios, se destacó que el presidente Florentino Pérez no rompió una lanza a favor de su entrenador, dedicando más elogios a Ancelotti o Arbeloa. "Espero que no esté escuchando la radio", comentó con ironía Juanma Castaño sobre la difícil situación de Alonso en la víspera de su cumpleaños. Un momento delicado que trasciende lo deportivo y que pone a prueba la solidez del proyecto.

Espero que no esté escuchando la radio" Juanma Castaño Director de El Partidazo de COPE

Alguien del club recordó a Roberto Morales una frase de la presentación de Alonso: "el reto es hacer un equipo y que todos vayamos a una". La sensación actual, según trasladó el periodista, es que no se está logrando "ni una cosa ni otra". La duda sobre el técnico se sembró muy pronto, tras el primer batacazo en el Metropolitano, cuando desde el entorno del club se filtró el descontento presidencial. Aunque los resultados pueden cambiarlo todo, parece que la paciencia se ha agotado.