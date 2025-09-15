Maldini señala al jugador del Real Madrid que marcará la diferencia en el primer partido de Champions: "Está desatado"

Comienza una nueva temporada de la UEFA Champions League, dónde 5 equipos españoles participarán en esta edición (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal). Será la segunda edición de la máxima competición europea con formato de liga, aunque hay variaciones respecto a la temporada pasada.

Ahora la fase de liga gana en importancia. A diferencia de el año pasado la posición en la que terminen los equipos decidirán los cruces en las eliminatorias. El mejor clasificado jugará siempre la vuelta en casa.

EFE Cruces de la Champions en la temporada 25-26



Recordar que en esta fase liga, se clasifican 24 equipos, los ochos primeros acceden directamente a la ronda de octavos de final, mientras que los clasificados entre la novena y la vigesimocuarta posición se enfrentarán en una ronda de dieciseisavos.

MAldini analiza al primer rival del real madrid

El equipo de Xabi Alonso inicia su camino en la Champions frente al Olimpic de Marsella que regresa a la máxima competición 5 años después. El entrenador donostiarra podrá contar de nuevo con Jude Bellingham y Eduardo Camavinga que regresan a la convocatoria.

EFE Bellingham mira un balón durante el Mundial de Clubes

El comentarista de Tiempo de Juego analiza los posibles peligros que tiene el conjunto entrenado por Roberto de Zerbi: " Es un equipo tácticamente muy bien trabajado y el contragolpe del Marsella puede ser lo más peligroso".

EFE Mbappé celebra el gol, en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid

Maldini tiene claro que jugador del Real Madrid debe tirar del carro en el primer partido de la competición: "El Madrid está muy bien y Mbappé está desatado, espectacular". Aunque también señalo que Vinicius "no está en su mejor momento, aunque está trabajando sin balón.

El resto de equipos españoles

El encargado de inaugurar la temporada europea será el Athletic Club, lo hará frente al Arsenal de Mikel Arteta. Para Maldini al equipo de Valverde "va a tocar sufrir bastante". Una opinión que se aplica también para los partido del Villarreal en casa del Tottenham y el del Atleti en Anfield. De esa excepción se sale el Barça, que para Maldini es "claramente favorito frente al Newcastle".

