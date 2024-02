Juanma Castaño no se cree lo que promete la liga árabe: "Más rápido que la de China"

La liga saudí sacudió el mercado europeo en el pasado verano con los fichajes de jugadores de gran renombre e incluso jugadores jóvenes con gran proyección. Las promesas del proyecto de fútbol en el país de cara al Mundial de 2034 y, sobre todo, los sueldos desorbitados que doblaban o triplicaban los que se tenían en las grandes competiciones fueron los principales motivos por los que tomaron la decisión de marcharse. Seis meses después, ciertos deportistas han empezado a quejarse de las condiciones que viven allí.

Fuga de talentos

Laporte destapa la realidad del fútbol árabe El defensa firmó el pasado verano por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El internacional español expuso varios inconvenientes de Arabia: "Yo estoy decepcionado". 20 ene 2024 - 11:47

Los saudíes decidieron marcar un antes y un después en su fútbol de cara a dar una 'buena imagen' del país en lo deportivo con la llegada de grandes jugadores de Europa. Uno de los primeros y el más importante fue Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia decidió irse al Al-Nassr para dar sus últimos pasos. Un movimiento, con un contrato multimillonario detrás, que abrió la puerta al resto que llegarían más tarde.

En el verano de 2023, jugadores de la élite de las grandes ligas decidieron poner rumbo a Arabia Saudí, todos ellos con salarios desorbitados. El Al Hilal se hizo con la gran estrella Neymar, Koulibaly, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Bono y Mitrovic. El Al- Nassr de Cristiano Ronaldo añadió a su plantilla a Mané, Laporte, Otávio, Brozovic, Fofana y Telles. El Al Ittihad se llevó a Benzema, Kante, Fabinho, Jota y Luiz Felipe. El Ahli se hizo con los servicios de Mahrez, Edouard Mendy, Saint-Maximin, Roger Ibáñez, Kessie, Roberto Firmino, Demiral y la joven promesa española Gabri Veiga. El Al Ettifaq también compró a Henderson, Moussa Dembélé y a Jack Hendry.

Quejas de los jugadores

Al igual que hubo fuga de talentos desde Europa a Arabia Saudí, seis meses después comenzó el mismo proceso pero a la inversa con algunos de los jugadores. El primero y más llamativo fue el caso de Jordan Henderson. El centrocampista inglés hizo todo lo posible por salir del Al Ettifaq en el mercado invernal porque no quería seguir allí más tiempo. Al final, el mediocentro firmó por el Ajax y no recibió ni un solo euro de su salario por haberse ido antes de que terminase, al menos, el primer año.

Otro jugador que sirve de ejemplo es Juanmi, por el cual el Betis ha roto la cesión que tenía el delantero malagueño con el Al Riyadh y se ha ido en calidad de préstamo al Cádiz, de nuevo en España. Laporte continúa en el Al-Nassr, pero expuso su descontento en una entrevista para Diario AS. "Se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean…", explicó el internacional español.

Desconfianza con la Liga Saudí

Juanma Castaño ha expresado su desconfianza con la Liga Saudí en El Partidazo de COPE. "Tengo la sensación de que esta burbuja se pincha y más rápido que la China", aseguró el director del programa. A lo que Joseba Larrañaga respondió: "Pero hay un Mundial en el horizonte... Aunque seguro que no van a seguir la misma proyección que hasta ahora".

Paulinho en el guangzhou chino.EFE





"Se han dado cuenta de que nadie ve la Liga árabe, nadie en el mundo la ve, da igual quien vaya", añadió Juanma Castaño de forma contundente. Sin embargo, Joseba Larrañaga siguió en la misma línea y consideró que "no les importa, no están preocupados por si en Inglaterra o en España se ve".

