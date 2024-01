Laporte destapa la realidad del fútbol árabe

Aymeric Laporte se marchó del Manchester City al Al-Nassr de Arabia Saudí el pasado mercado de traspasos de verano por 27 millones de euros. El central comparte vestuario con otros exjugadores de las grandes ligas europeas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Talisca, Otavio, Brozovic, Telles y Ospina. El equipo dirigido por Luís Castro se encuentra segundo en la tabla del campeonato doméstico, pero el defensa internacional español se ha mostrado descontento con varios aspectos de jugar en el país asiático en una entrevista para el diario AS.

Dificultades en la adaptación a la cultura futbolística de Arabia Saudí. "Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación. No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho,hay muchos jugadores que están descontentos. Cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga. A lo mejor no están acostumbrados a esto y se tienen que adaptar a un poco más de seriedad", explicó el defensa.

Cambios de los grandes equipos eupeos al Al-Nassr. "En todos los sentidos, pero también en el día a día. La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspecto. Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto", explicó.

Con esta situación que relata el central, ¿cómo se vive esto en el vestuario?: "Nos cuidan, pero no lo suficiente para mi gusto. Es decir, en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más. De momento, no me he planteado salir, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así", apuntó.

Laporte en partido con el Al-Nassr.Twitter: @Laporte





Entonces, ¿por qué ir a Arabia Saudí?: "Siendo sincero, aquí hemos venido también muchos no solamente por el fútbol. Muchos estamos contentos con eso, pero yo busco también algo más allá que no sea la parte económica y tal. A nivel de calidad de vida, me esperaba algo distinto porque al final aquí te pasas tres horas al día en el coche. Riad es una pasada de tráfico, de tiempo perdido dentro del coche", aseguró.

¿Cómo es el día a día de un futbolista en Arabia Saudí?: "Vivo en un compound. El tema es que casi nunca estamos aquí, porque es que jugamos partidos cada tres días y es agotador. Diría que es más agotador que aburrido. Se juegan muchos partidos y muy seguidos, y eso no te permite descansar demasiado. Entre eso y que luego vas a la Selección y no te dan días libres y tal, mentalmente y físicamente es complicado, aunque el ritmo sea diferente o algo inferior. Es algo duro. Jugamos la Copa, la Liga Saudí, la Champions asiática…", afirmó.

Laporte con la selección española.CORDON PRESS





A pesar de jugar fuera del contexto europeo, Laporte ha solido entrar en las convoctorias con la selección y quiere ir a la Eurocopa: "Estoy dando un buen nivel en Arabia, exprimiéndome al máximo para llegar a la Selección en las mejores condicionespara competir y demostrar que sigo teniendo mi puesto y que espero que sea para muchos años. Hemos ganado la última Nations League y nos veo bien. El tema es que no todos los partidos se pueden ganar, porque todo no es una línea recta. Hay zig-zags, cada uno quiere ganar. Inglaterra, Portugal, Francia… Tienen equipazos de locos, la verdad", expresó.