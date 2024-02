Juanma Castaño no da crédito con lo ocurrido en el Congreso con la ELA: "Se te parte el alma..."

Juan Carlos Unzué es uno de los abanderados en la lucha por mejorar la situación de los enfermos por la ELA. El pasado martes 20 de febrero, el exfutbolista y comentarista acudió a la sala Constitucional de la cámara Baja del Congreso para sacar adelante una ley de cara a conseguir fondos para las investigaciones y ayuda en el mantenimiento de las más de 4.000 personasque padecen esta enfermedad en España. El portavoz reclamó y criticó el hecho de que tan solo se presentasen cinco diputados al acto.

Una situación que se repite

El director del programa La Linterna, Ángel Expósito habló en El Partidazo de COPE acerca de lo ocurrido de lo habitual que suele ser que no acudan los diputados al Congreso. "Es habitual en este tipo de jornadas, con intervenciones, presentaciones, mesas redondas y hoy, con Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Son jornadas para formar, asesorar o interesar al Congreso pero no han ido ni los miembros de la comisión correspondiente, que son unos cuarenta", explicó el periodista.

CORDON PRESS





"Han ido cinco solo, uno del PP, PSOE, VOX, Junts y Sumar. Moralmente es un escandalazo, pero no es obligatorio asistir. Es una jornada formativa o informativa sobre la ELA y si esto no moviliza las consciencias, que no nos sorprenda la separación entre la gente y la política. No es moralmente aceptable", añadió.

El apoyo de Paco González

Juan Carlos Unzué lanzó una pregunta en el Congreso para saber cuántos diputados habían acudido a la sala. Al ver que tan solo cinco levantaron la mano, el exjugador exclamó: "Imagino que el resto tendrá algo muy importante que hacer, porque hemos venido a vuestra casa, nos ha costado estar aquí no solo económicamente sino de esfuerzo físico. Mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuando morir, pero a muchos compañeros sí les condiciona y eso no es justo".

Paco González apoyó a Unzué en Tiempo de Juego. "Yo es que creo que en general, los político se dedican más a hacer política, que a resolver los problemas de la gente. Parece que la política es luchar por ocupar cargos. Gracias a los cinco diputados que han ido. Es uno de los bochornos más grandes que uno recuerda en la política española", afirmó el director del programa.

Juanma Castaño se suma a la protesta

Juanma Castaño no dio crédito en El Partidazo de COPE con lo ocurrido en el Congreso. "Es que se te parte el alma, se te parte el alma al escuchar estas palabras. Le pagamos el sueldo a 350 diputados, que cobran mensualmente, que tienen dietas para estar fuera de casa, que reciben el nuevo Ipad y Iphone de última generación. Esto era a las 10 de la mañana, eh", aseguró de forma tajante el director del programa.

CORDON PRESS





"Hoy había cinco, había cinco diputados escuchando el caso. Había más enfermos de ELA que diputados. Como dijo Juan Carlos Unzué fueron ellos a ver a los diputados y ni si quiera fueron a la sala a escuchar, ya no para solucionar, sino para escuchar y dar la cara", concluyó Juanma Castaño sin dar crédito a lo ocurrido. Al igual, que Paco González también apoyó el discurso de Unzué durante la retransmisión del Inter de Milán - Atlético de Madrid de la ida de los octavos de final de la Champions League.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

