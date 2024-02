La denuncia de El Partidazo de COPE por lo vivido en el Congreso con los enfermos de ELA

Este martes, el exfutbolista Juan Carlos Unzué participó en la jornada parlamentaria por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA en la sala Constitucional de la cámara Baja, donde denunció que, pese a esa aprobación, el Gobierno no tramitó la ley, "la bloqueó 50 veces y la proposición quedó en un cajón sin tramitar antes de las pasadas elecciones".





Unzué reclamó este martes en el Congreso una legislación para esta enfermedad, para que quienes la padecen tengan "la posibilidad de vivir dignamente antes de morir", y denunció que haya quedado sin tramitar la proposición que la cámara aprobó por unanimidad en marzo de 2022. El exportero lamentó que en la sala hubiera solo cinco diputados durante su intervención en una de las mesas redondas de la jornada en el Congreso.





En El Partidazo de COPE, preguntamos al director de La Linerna, Ángel Expósito, si es normal la presencia de solo cinco diputados en un acto como el de este martes: "Es habitual en este tipo de jornadas, con intervenciones, presentaciones, mesas redondas y hoy, con Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Son jornadas para formar, asesorar o interesar al Congreso pero no han ido ni los miembros de la comisión correspondiente, que son unos cuarenta. Han ido cinco solo, uino del PP, PSOE, VOX, Junts y Sumar. Moralmente es un escandalazo, pero no es obligatorio asistir. Es una jornada formativa o informativa sobre la ELA y si esto no moviliza las consciencias, que no nos sorprenda la separación entre la gente y la política. No es moralmente aceptable".

Para Paco González, director de Tiempo de Juego, lo vivido en el Congreso es "un bochorno, una vergüenza como país. Para los políticos, la política es ocupar más cargos, no solucionar los problemas. El día de hoy del Congreso, era para cerrarlo".

También fue muy duro el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño: "Si dependiera la gobernalidad de los 4000 afectados por ELA, la Ley estaría aprobada ya. Pero les da igual. Es poco inteligente porque es como si este grupo fuero ajeno a nosotros, cuando cualquiera de nosotros podemos formar parte de ella en cualquier momento, nos debería preocupar a todos".





Hay que recordar que los enfermos de ELA solo luchan por vivir dignamente; no quieren elegir vivir o morir por posibilidades económicas. Necesitan una persona que les ayude las 24 horas del día para las cosas más básicas, tecnologia suficiente y ayudas específicas al entorno familiar.