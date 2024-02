El apoyo de Paco González a Unzué en su crítica ante los políticos por la ELA: "Bochorno"

Una de las noticias de la jornada ha sido el enfado de Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados ante una situación que ha generado mucha controversia en las redes sociales. Enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el exportero del Barcelona acudió al Congreso para tratar de sacar adelante una ley ELA, de cara a conseguir fondos para la investigación y mantenimiento de las más de 4.000 personas que la sufren en España.

En concreto, el antiguo técnico de diferentes banquillos y ahora comentarista mostró su decepción al ver que solo habían cinco diputados presentes. "Imagino que el resto tendrá algo muy importante que hacer, porque hemos venido a vuestra casa, nos ha costado estar aquí no solo económicamente sino de esfuerzo físico", planteó el exportero navarro.

Esto provocó que Paco González diese su opinión debido a la situación y al revuelo que se había formado en las redes sociales. Ý cargó contra la clase política de España. En el audio puedes escuchar la indignación de Paco González ante la situación que vivió Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados.

La reflexión de Juan Carlos Unzué sobre el problema que tienen las personas con ELA: "Hay muertes precipitadas"

Unzué asistió al Congreso de los Diputados para denunciar la lamentable situación en la que viven los enfermos de ELA, aunque asegura que él se siente un privilegiado en el sentido económico. Algo que muchos no pueden decir. "Mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuando morir, pero a muchos compañeros sí les condiciona y eso no es justo", explicó el exportero.

Hay que recordar que Juan Carlos Unzué es ahora el portavoz de ConELA, asociación con la que acudió al Congreso de los Diputados, además de ser comentarista de LaLiga para diferentes medios. Fue acompañado en el Congreso por el neumólogo Francisco Jerez, del hospital Clínico Universitario San Cecilio, de Granada. "No se puede permitir que un paciente con ELA tenga una sentencia de muerte prematura por quedar apartado de los recursos sanitarios", señaló en la comparecencia.





Es una situación que quiso denunciar Paco González, y que dio para debate con el resto de compañeros de Tiempo de Juego, como es el caso de Gonzalo Miró o Petón en la previa del partido de ida de los octavos de final entre el Inter y el Atlético de Madrid. Y todos estaban de acuerdo en la falta de respeto que tuvo que vivir Unzué, además de los numerosos enfermos de ELA en España ante la falta de medios y, sobre todo, de fondos para su investigación.

Hay que recordar que en noviembre, el Gobierno vetó la ley ELA para los enfermos por falta de presupuesto. Las asociaciones pidieron al menos 38 millones de euros, algo inviable según el ejecutivo. Sin embargo, las múltiples asociaciones denunciaron que sí que había dinero para iniciativas como el bono cultural joven o el turismo sostenible.

