Juanma Castaño, atónito por lo que ha hecho el Barça con Mateu Alemany: "No lo puedo entender"

Mateu Alemany pasará a ser historia en el Barça el próximo 30 de junio. El director deportivo del Barcelona dice adiós a la disciplina blaugrana pocos días después de haber asegurado que se venía un verano movidito. "El verano va a ser interesante", dijo en los micrófonos de Movistar hace apenas unos días, en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Betis.

Según apuntó Helena Condis en 'El Partidazo de COPE', ha habido dos razones claras por las cuales Alemany ha decidido empezar una nueva etapa, en este caso en el Aston Villa inglés. La primera, que no ve claro cómo va a ser la planificación de la siguiente temporada, teniendo en cuenta el estrechísimo margen salarial con el que va a contar. La segunda, que no es partidario de que Leo Messi acabe fichando por el Barcelona, teniendo en cuenta la difícil situación económica del club, que por ejemplo ha tenido que cerrar Barça TV.



Las palabras de Mateu Alemany días antes de su adiós

El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, aseguró antes del partido ante el Betis, de este pasado sábado, que el mercado de fichajes del próximo verano "va a ser interesante", en referencia a los posibles movimientos que podían haberse producido en la plantilla del primer equipo con vistas a la temporada 2023-24.

En declaraciones a Movistar LaLiga antes del partido contra el Betis, el ejecutivo azulgrana señaló que la dirección deportiva del club ha trabajado durante todo el año "analizando lo que ha pasado" en el equipo entrenando por Xavi Hernández para "anticipar decisiones".

?? Informa @HelenaCondis



?????????????? Mateu Alemany fichará por el Aston Villa



?? El @FCBarcelona no podía igualar la oferta del club inglés a nivel económico y profesional



?? Se lo ha comunicado hoy a @JoanLaportaFCB



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/kma7vK1RCj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 2, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estamos preparados para actuar en la propia plantilla como en los posibles jugadores que puedan venir", puntualizó Mateu Alemany, quien agregó que su obligación como director de fútbol del Barcelona es "dar el máximo" para los intereses de la entidad.

Juanma Castaño señala a Laporta: "Mateu no es un tío de La Masía"

En el Tiempo de Opinión de 'El Partidazo de COPE', el director del programa líder de la radio deportiva nocturna, Juanma Castaño, lanzó un dardo al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por la marcha de Mateu Alemany. Entre los contertulios ha existido una disparidad de opiniones.

"El Barça tiene un problema: no sabe medir las filtraciones. Ganas a Osasuna, igual el Madrid no gana... y sacas esto", dijo Miguel Rico. "Alemany lo hace mal, porque se va en el momento mal. Mal por él y mal por Laporta, porque se le está yendo la base del club. Ya le pasó en su primera etapa", señaló Dani Senabre."En un Barça normal, lo que está claro es que Mateu Alemany no se va", añadió Tomás Guasch. "Si el Barça llega a perder no lo hubiesen sacado. Es un buen momento", señaló Paco González.

Juanma Castaño tiene claro su diagnóstico. "La forma de trabajar de Laporta ya no es la forma de trabajar en 2023. Tiene que pensar una cosa. Mateu es un ejecutivo, no es un tío de La Masía. Si no ve capaz de sacar esto adelante, pues se pira, es normal. El Barça ahora mismo es el mayor marrón de Europa", espetó el director de 'El Partidazo de COPE'.

Un momento difícil para el Barcelona, y cuyo pronóstico parece difícil, tanto por la mala situación económica como por el estallido del 'Caso Negreira'.