Joaquín Caparrós pide en El Partidazo de COPE una tregua a las tiranteces en el Sevilla "hasta final de temporada, por el bien del club"

Juanma Castaño pudo charlar este lunes en El Partidazo de COPE con Joaquín Caparrós que se siente "de maravilla". Caparrós regresa al Sevilla, convencido de que puede hacer buen trabajo en el equipo hispalense en los próximos siete partidos que restan para la conclusión de la temporada.

X - SEVILLA Presentación de Joaquín Caparrós como nuevo entrenador del Sevilla

A sus 69 años, defiende ser un entrenador adaptado y mejor que antes. Se queja de que se le haya podido etiquetar como un entrenador "anticuado" e ironizaba al respecto: "Si hay que hablar de bloque alto o de bloque medio, pues hablamos de bloque alto y bloque medio. Nosotros nos adaptamos a todo. Al final, somos de una generación que ha vivido muchos cambios y hemos tenido que adaptarnos. Hemos sido gente con esa capacidad de adaptación y de aprender".

"Soy un enamorado del fútbol y aprendo de todo. Yo siempre seré entrenador como un torero o un militar nunca se jubilan", defendió un Caparrós "ilusionado".

El ténico sevillano cree que es mejor "con mis fracasos, y cuando me han cesado he sido muy crítico conmigo mismo, y he dado un paso adelante, y me siento mejor entrenador". El único avance con el que no comulga es "el VAR, que no ha sido bueno para el fútbol".

cunando a caparrós le llama EL SEVILLA

Caparrós confesó que ni se lo pensó cuando le llamaron del Sevilla para dirigir al equipo por siete jornadas, pese a que tenía preparada "con mis amigos y familia una Semana Santa espectacular en Cuenca. Cuando me llamaron y me preguntaron que si nos veíamos, no me hacía mucha falta hablar" para aceptar.

Tiene fe ciega en el Sevilla, un equipo que tiene material "para estar mejor de donde está. Son chicos jóvenes, de fuera, que necesitan adaptación y el clima no es el más idóneo".

Y cuando acaben los siete partidos, "ni me lo planteo". Caparrós es el primero en saber que, "cuando firmaba un contrato alto", era consciente, junto a su cuerpo técnico, de que "cuando ganábamos un partido, sabíamos que seguíamos hasta el mes siguiente, y así. Es la realidad del fútbol: no existe la palabra proyecto".

Sobre el ambiente raro que ronda en el club, sobre todo a nivel institucional, Caparrós pidió contundente una tregua: "La pediría. Totalmente. Hasta el final de la temporada". Y pidió que, durante los partidos, "la gente esté con el escudo y la camiseta". No le importaría tener un papel apaciguador: "Si es así, bienvenido".

Cordon Press José María del Nido Carrasco

La entrevista concluyó con una pregunta, casi un sueño tal como están las cosas, de Joseba Larrañaga: ¿Sería Joaquín Caparrós capaz de sentar en la misma mesa a Del Nido padre padre e hijo? "Eso sería espectacular, por el bien del Sevilla", aseguró antes de afirmar, convencido, de que "seguro que la paz social del Sevilla llegará. Hay que volver a creer en el club, porque representa a una ciudad como Sevilla, hay muchísima gente en todo el mundo que está pendiente del club", rogó.