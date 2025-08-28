Óscar Guerrero, en El Partidazo de COPE: "Les puedo entender, pero no es agredir al corredor "

En la tarde del miércoles se llevó a cabo la crono por equipos en la quinta etapa de LaVuelta ciclista a España. La prueba tuvo un total de 24 kilómetros en Figueres y el equipo que consiguió un mejor tiempo fue el UAE con 25:26. Por otro lado, se conoció también que Jonas Vingegaard se coronó como nuevo líder de LaVuelta tras relegar a David Gaudu (Groupama-FDJ), que cedió más de 16 segundos en la línea de meta y perdió la prenda que había conquistado apenas 24 horas antes en Voiron.

@lavuelta Los ciclistas del equipo UAE durante la crono por equipos

el incidente

Durante el desarrollo de la CRE, un grupo de manifestantes Pro Palestina cortaron la carrera al paso del equipo Israel por la misma. Un suceso que empañó el desenlace de la etapa y perjudicó al equipo de Ethan Vernon, Riccitello y George Bennett.

Teledeporte. Captura del momento en el que los manifestantes boicotean el paso del equipo de Israel.

Como se pudo ver en las imágenes de televisión. una de las motos de policía, que acompañaban al equipo, se llevó por delante la pancarta y permitió el paso de cuatro ciclistas, pero los otros cuatro fueron interrumpidos por otros de los manifestantes que han vuelto a la carretera. Sus compañeros tiraron hacia delante, pero después de haber frenado totalmente. Esta maniobra perjudicó mucho al equipo y habrá que ver que decisión toman al respecto los jueces de la carrera.

la visión de óscar guerrero

En el comienzo de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó a Óscar Guerrero, el director del Israel Premier TECH, equipo que se vio perjudicado por los manifestantes Pro Palestina. Así vivió el momento que puso en duda el desarrollo de la crono: "Iba justo detrás de los ciclistas. Hemos cogido esa curva a 60 kilómetros y menos mal que los hemos visto de lejos para avisarles de que tenían que frenar. Ha sido una pena porque ha habido tres que se han quedado detrás entre ellos Riccitello que venía con buen ritmo."

Acto seguido, Óscar Guerrero habló sobre las consecuencias que tuvo este incidente en sus ciclistas y sobre lo que les espera en estas próximas dos semanas: "Es un tema del que llevamos siendo conscientes los últimos dos años. Hemos tenido gente protestando pacíficamente. Yo les puedo entender. Los ciclistas lo han llevado bien, pero hoy uno de ellos ha estado llorando en la habitación del hotel."

Para finalizar, Óscar Guerrero pidió un poco de paz para el resto de las etapas en LaVuelta: "Espero que en lo próximo que venta no se utilice al equipo con esa agresividad o que se arrolle al corredor. Ellos al final son deportistas que están centrados en hacer su trabajo. Lo vuelvo a repetir, respetamos las protestas e incluso las apoyamos, pero esperamos que no se vuelva a cruzar la línea roja."