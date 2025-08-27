Uche, cerca de quedarse en el Getafe

El pasado lunes, el Getafe daba casi por hecho la marcha de Uche al Wolverhampton por unos 20 millones de euros pero al final parece que la operación no se realizará. Según informó Juanma Castaño, parece que Uche seguirá en el club madrileño.

La operación que confirmó el presidente Ángel Torres el lunes era necesaria para que el club pudiera inscribir a los seis futbolistas que el Getafe no ha podido todavía por el fair play financiero. El cambio de idea hace que el presidente tenga que vender a otro jugador o que tenga que avalar para que puedan entrar esos seis futbolistas.

EFE Uche y Juan Iglesias celebran el gol de Uche en el Mallorca-Getafe

"Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender a los mejores, creo que nos estamos cargando Laliga, nos obligan a vender. Hemos tenido que vender a Alderete o ahora Uche, pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla", dijo Torres.

El problema llega porque los equipos habían llegado ya a un acuerdo para el traspaso, que se realizaría por unos 20 millones de euros, pero parece que el jugador ha pedido una ficha más alta de los 1,2 millones de libras que iba a recibir del equipo inglés.