Javier Tebas, sobre el partido en Miami: "El Real Madrid no tiene nada que decir en esto"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantiene que son "los clubes, los jugadores y las aficiones" quienes quieren que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami el próximo 20 de diciembre.

La decisión ha suscitado numerosas críticas de diversos estamentos del fútbol, pero Tebas lo que encuentra es "mucha demagogia alrededor de las críticas", respondió en un encuentro con la prensa en Miami donde estuvo la Cadena COPE.

"Se construye un relato bastante demagógico. Son los propios aficionados del Villarreal que quieren venir a Miami, son los clubes que quieren venir a Miami, son los jugadores que quieren venir a Miami y estamos hablando de un partido de entre 380".

Tebas puso en valor lo importante que supone "llevar por el mundo nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras universidades", y que por ese motivo "no ponemos en riesgo nada".

En cuanto a la postura dudosa de la AFE con relación a esta decisión de LaLiga, Tebas opta por "ver ahora lo que dicen pero me consta que los jugadores de ambos equipos quieren venir".

Preguntado por la oposición clara y contundente del Real Madrid, Tebas aseveró que "el Madrid no tiene que decir nada en esta cuestión", y ya no solo el club que preside Florentino Pérez: "Ni la propia Liga. El reglamento establece que lo piden los clubes a la Federación. LaLiga da opinión y es favorable".

A Tebas le gustaría que un equipo como el Real Madrid diera el paso que han dado Villarreal y Barcelona, "pero con los dirigentes actuales es imposible. Me da pena porque todo lo que hace LaLiga no les gusta. Es que si no fuera Miami sería otra cosa. Somos muy malos y no hacemos nada bien", valoró la actitud del equipo blanco, por el que reconoció "aprecio".

Tebas defendió que sacar "un partido de 380 no desnaturaliza absolutamente nada nuestra competición" porque se hace con acuerdo de los aficionados del club local y los propios clubes. Además pidió que esta medida se valore en el futuro por las consecuencias buenas que, considera, pueden tener medidas como la tratada: "Para tener las plantillas que tenemos, hay que recordar que el 42% de nuestros ingresos audiovisuales se consiguen fuera de España. Esos aficionados que pagan por ver el fútbol hay que tener respeto por ellos. Porque si no, no los tendríamos".