Isi Palazón, en El Partidazo de COPE: "Hay que aplaudirle al equipo porque ha estado de 10"

El Rayo Vallecano firmó en la tarde del jueves una nueva página en su historia. Y no es una página cualquiera ya que certificó con una goleada al Neman su vuelta a Europa 24 años después (4-0). Camello, Jorge De Frutos y Álvaro García con un doblete se encargaron de hacer vibrar a todo el Estadio de Vallecas pese a que el partido tuvo una gran polémica en la primera parte con el gol anulado a Camello.

EFE MADRID, 28/08/2025.- El delantero del Sergio Camello (d) celebra con sus compañeros tras marcar el segundo gol ante el Neman, durante el partido de la fase eliminatoria de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y el Neman Grodno disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Mariscal

Para repasar esta hazaña, Isi Palazón. que entró en la segunda parte del choque contra el Neman, se pasó por El Partidazo de COPE y dejó muy claro la felicidad que sentía al clasificarse con su Rayo a la Conference League: "Sabíamos que era un equipo muy ordenado defensivamente. Pero sabíamos que el partido se les iba a hacer muy largo en nuestra casa y así ha sido. Físicamente estábamos un peldaño por encima de ellos. Hay que aplaudirle al equipo porque ha estado de 10".

A partir del mes de septiembre, el Rayo Vallecano jugará dos veces a la semana por la Conference y LaLiga. Sobre este asunto comentó lo siguiente el delantero: "Es una odisea, pero sinceramente veo al equipo super ilusionado y no quiere gastar energía en ese tipo de cosas. Sabemos lo que hay, no podemos hace otra cosa".

Ya para finalizar, Juanma Castaño le habló a Isi Palazón sobre el Estadio de Vallecas, especialmente por el césped ya que el domingo recibirán al Barcelona y el aspecto que presentó en el duelo ante el Neman no era el mejor. En las últimas horas han aumentado las críticas con respecto al estado del césped e Isi recalcó que eso condicionará tanto a los jugadores del Rayo como a los del Barcelona. "Sé que el césped no se verá del todo bien el domingo, pero vamos que no es culpa nuestra. He visto por ahí algún comentario que decía que estaban preocupados, también lo estamos nosotros porque no nos queremos lesionar," expresó.