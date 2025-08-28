En Vallecas se vio lo que nunca había pasado: "Es un pitorreo"

El Rayo Vallecano se fue al descanso de su partido contra el Neman de la fase previa de la Uefa Conference League. Antes de que se acabase la primera parte del encuentro en Vallecas, el equipo de Íñigo Pérez se adelantó por medio de Sergio Camello. El colegiado primero anuló el tanto y tras consultarlo con el VAR lo anuló. Sin embargo, el sistema de videoarbitraje revisó una vez más la acción y el gol de Camello fue anulado.

Fue entonces cuando Fernando Evangelio llamó a Pedro Martín para saber su valoración y el experto arbitral se mostró muy indignado: "Es un pitorreo. Ha sido un problema de revisión simplemente. Al final no pasa nada por esperar un poco más porque así no te equivocas y generas un error muy grande. Yo he visto goles concedidos y luego anulados, pero nunca por una jugada tan clara como esta. Siempre son problemas de interpretación."

Acto seguido, Evangelio comentó una información proporcionada por Isaac Fouto en la que se decía que el Rayo no podía apelar la decisión porque el árbitro no había reanudado el juego.