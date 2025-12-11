Manolo Lama saca la conclusión "fundamental" en la derrota del Madrid frente al City: "El madridismo es muy sabio y ha calado dónde está el problema"

El análisis sobre el rendimiento del Real Madrid ha tomado un nuevo rumbo tras el último partido de Champions League frente al Manchester City de Pep Guardiola, con derrota por 1-2 para el equipo madridista. En 'El Partidazo de COPE', el periodista Manolo Lama ha recurrido a la sabiduría de la afición del Santiago Bernabéu.

Lama Elías aseguró que el madridismo "ha calado donde está el problema" y que, por primera vez, "a quien pitaban hoy eran los jugadores".

"El problema no es el banquillo"

Según Lama, la afición percibe una falta de actitud en los futbolistas, que solo muestran su mejor versión en las grandes citas. "Hoy había luces de Champions, hoy había televisión, hoy el mundo estaba viendo el partido, y hoy corrían", ha afirmado, planteando la duda sobre su compromiso en otros encuentros como "el día del Celta".

Por otra parte, ha roto una lanza a favor de Xabi Alonso, y cree que el problema, con otro entrenador, seguiría siendo el mismo y que por ese motivo, el foco de la afición no ha ido hacia el banquillo para señalar al cuerpo técnico: "Hoy el madridismo no pitaba al entrenador".

La conclusión principal de su análisis es que el problema reside en un grupo de jugadores "que cuando les da la gana, corren, y cuando no les da la gana, no corren". Esta doble cara en el rendimiento de algunos jugadores es, para el periodista, la pregunta que se hacen los aficionados y la razón por la que el estadio finalmente ha señalado a la plantilla durante algunos momentos del partido frente al City.