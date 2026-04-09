Juanma Castaño señala el gran problema del Barcelona: "No son ni la sombra de lo que fueron"

El director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha analizado la delicada situación que atraviesa la delantera del FC Barcelona. Durante su intervención, ha puesto de manifiesto uno de los principales lastres que, a su juicio, está afectando el rendimiento del equipo en el tramo decisivo de la temporada: la falta de acierto de sus atacantes.

La crítica llega después de que los azulgranas cayeran 0-2 ante el Atlético de Madrid tras el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro estuvo marcado por la tarjeta roja a Cubarsí antes del descanso, que llegó en la misma jugada en la que Julián Álvarez marcó el 0-1. En la segunda parte, Sorloth dejaba la eliminatoria casi sentenciada de cara al partido de vuelta, el próximo martes en el Metropolitano.

EFE El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (d) celebra tras marcar el 0-1 durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Cam

Un problema con 'doble nombre propio'

Castaño no ha dudado en señalar directamente a dos futbolistas. Para Juanma, "uno de los problemas que está teniendo el Barça tiene doble nombre propio, que es Lewandowski y Ferran Torres". El análisis es contundente al comparar su estado de forma actual con el de meses anteriores.

No son ni la sombra de lo que fue Lewandowski el año pasado y el anterior" Juanma Castaño

Según ha expresado Castaño, ambos jugadores "no son ni la sombra de lo que fue Lewandowski el año pasado y el anterior, y Ferran Torres, de lo que fue en los primeros 3 o 4 meses de temporada". Una crítica que apunta a una caída de rendimiento notable en dos piezas que deberían ser clave en el esquema ofensivo del club.

EFE BARCELONA, 08/04/2026.- El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, a la finalización del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que han disputado este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alberto Estevez.

El comunicador ha profundizado en su argumentación, centrándose en la escasa aportación goleadora de los delanteros. "Son delanteros del Barça y meten muy pocos goles para jugar en el Barça", ha sentenciado. Además, Castaño ha recordado que a estos bajos números se suma la ausencia de otros efectivos importantes en el ataque, como es el caso de Raphinha, lo que agrava aún más la situación.