Isaac Fouto da la clave para que el Real Madrid consiga que le quiten la roja a Huijsen: "Esto nunca se ha dado"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó el martes el análisis de los errores y aciertos arbitrales de la jornada 4 en la Primera División Española. Entre esas jugadas analizadas esta la expulsión de Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, en Anoeta.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Una situación donde el equipo blanco se sintió perjudicado al entender que el internacional español sufrió demasiado castigo por la situación de la jugada y que la infracción debió quedarse en tarjeta amarilla.

Fouto explica cómo el real madrid puede evitar la sanción a Huijsen

El Real Madrid está todavía en plazo para presentar apelaciones y tratar de evitar la sanción a Huijsen que tal y como informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE sería tan solo de 1 partido. Ante la publicación de "Tiempo de Revisión" el periodista de COPE argumenta que "si el Real Madrid alega que el Comité técnico de árbitros opina que esta jugada no es una ocasión manifiesta y es un ataque prometedor, que es lo que pone en el acta. El Real Madrid podría desvirtuar el acta."

El árbitro Gil Manzano durante un partido de fúbtol

Fouto también explica que "es un nuevo escenario, nunca se ha dado esto. Que el CTA reconozca un error y que luego lo puedas presentar como prueba nunca ha sucedido". Ahora habrá que ver si esta situación se convierte en algo anecdótico o en una nueva rutina para los equipos de primera y segunda división española.

