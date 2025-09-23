La lectura que hace Manolo Lama durante la narración del Levante-Real Madrid del primer gol de Vinicius: "Es un aviso como diciendo..."

Vini Jr. fue el encargado de abrir la lata en el Ciutat de Levante en el partido de la sexta jornada de LaLiga en Primera División en el Levante-Real Madrid.

Lo hizo en el minuto 28 de la primera parte. Tras una serie de rebotes en el espacio entre el punto de penalti y la frontal del área, le llegó el balón al brasileño por el costado derecho de Fede Valverde y la coló entre dos defensas con un tiro usando el exterior de la bota derecha con el que envió el cuero al extremo contrario de la meta de Ryan. Era el 0-1 en el marcador.

Fue un golazo de un Vinicius que no estaba, precisamente, en su mejor racha goleadora y en una semana en la que el jugador se reunión en la Ciudad Deportiva del Real Madrid con gente del club y a la que fue acompañado por su representante.

Mientras tanto, en Tiempo de Juego, para Paco González y Manolo Lama, tan interesante como el gol fue la celebración y la actitud del brasileño para festejar el 0-1.

Para el director de Tiempo de Juego, Paco González, Vinicius ya estaba llamando la atención durante el encuentro a un nivel superior a Mbppé: "Más activo, no tanto llamando más la atención". A Paco, además del gol, "un gol tan bonito", de la celebración se queda con que Vini "no ha sido vengativo, no se ha llevado la mano a la oreja, no ha dicho su historia".

Sin embargo, Manolo Lama fue más allá haciendo una lectura entre líneas del gesto del jugador: "Yo creo que es un aviso también como diciendo 'Yo quiero al Madrid'. Acordaros de todo esto de que si se iba, que si no se quería ir, que si en enero... A lo que se ha unido el representante. Y yo creo que él ha dicho, 'Me quedo, mira, yo quiero quedarme'", valoró.

Para Manolo Sanchís queda patente, además, que "ha encajado muy bien la suplencia del otro día". Y sentenció: "Es imposible que Vinicius se vaya del Real Madrid. Es un jugador básico".