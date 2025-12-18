Íñigo Sainz-Maza, capitán del Racing: "Un título sería histórico, pero prefiero subir a Primera División"

El Racing de Santander ha vivido una noche mágica en la Copa del Rey tras ganar 2-1 al Villarreal y conseguir la clasificación para los octavos de final. El capitán del equipo, Íñigo Sainz-Maza, ha expresado en 'El Partidazo' de COPE su alegría tras el encuentro: “Estamos muy contentos después del partido de hoy, del ambiente en El Sardinero”. El jugador ha destacado que la celebración se ha extendido al vestuario, calificando el ambiente como “espectacular”.

Sainz-Maza ha definido la victoria como "un premio al trabajo diario" de toda la plantilla. Ha resaltado la unidad del vestuario, especialmente porque en el once inicial participaron jugadores con menos minutos: "Hemos demostrado que en este equipo y en este vestuario estamos todos muy unidos y con mucha hambre de hacer las cosas bien".

¿Ascenso o Copa del Rey?

Al ser preguntado sobre qué preferiría entre ganar la Copa del Rey o subir a Primera División, el capitán ha mostrado su lado más pragmático. A pesar de que ha reconocido que un título sería "histórico y brutal", su elección ha sido clara: "Me quedo con lo de subir a Primera División". Lo ha justificado por "todo lo que genera para el club a nivel de ingresos y estabilidad" y el sueño de devolver al equipo a la élite tras "tantos años de sufrimiento".

De cara al sorteo de octavos, Sainz-Maza ha confesado el rival que prefieren en el vestuario. "Un partido muy bonito sería contra Atleti, Bilbao", ha señalado. El capitán ha argumentado que sería un duelo especial "por la rivalidad que hay histórica y por la cercanía", lo que permitiría un gran desplazamiento de aficionados y crearía un día "superchulo para ambas aficiones".

A pesar de la euforia copera, el centrocampista ha querido mantener los pies en el suelo, insistiendo en que la prioridad del equipo sigue siendo otra. "Nosotros estamos centrados en la liga, que todos tenemos un objetivo en mente y lo importante es lo que pase a final de temporada", ha concluido.