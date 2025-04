La indignación de Antonio Lobato por el toque de Tsunoda con Sainz: "Es un despropósito"

El español Carlos Sainz (Williams) abandonó este domingo, a falta de diez vueltas para meta, el Gran Premio de Baréin, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.

Sainz, que rodaba en los puestos traseros, con el FW47 dañado y pendiente de una penalización de diez segundos, decidió retirarse de una prueba en la que no tenía ya ninguna posibilidad de entrar en puestos de puntos.

Cordon Press Gran Premio de Baréin

"Íbamos peleando con (el japonés Yuki) Tsunoda (Red Bull) por las últimas posiciones de puntos, porque los Ferrari y los Mercedes siempre nos sacaban algunas décimas por vuelta" comentó Sainz, de 30 años, con cuatro victorias y 27 podios en la categoría reina, dos de ellos en la pista de las afueras de Manama, la capital del reino del archipiélago arábigo.

"Creo que (Tsunoda) perdió el coche a la salida de la curva uno y me ha tocado; pero no lo voy a culpar, porque en cualquier caso hubiese sido complicado puntuar; así que a por la próxima (carrera)", declaró el talentoso piloto madrileño al canal de televisión Dazn este domingo en Sakhir; donde antes de abandonar fue sancionado con diez segundos de penalización por cerrar en exceso al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

"Lo de Antonelli fue que yo iba desbocado; y el coche no paraba. No podía frenar", explicó el español de Williams. "Iba sin carga aerodinámica, con cincuenta puntos menos de aerodinámica. Hemos pagado la penalización, pero sabía que no podía puntuar", comentó Sainz este domingo en Baréin

la indignación de antonio lobato

Durante 'El Partidazo de COPE', en el Soufflé, Antonio Lobato aseguró que Carlos Sainz estaba muy cerca de puntuar y que "tuvo muy mala fortuna por ese toque con Tsunoda y que ni si quera fue investigado. Es algo increíble. Le revienta el coche, pierde cuarenta puntos de aerodinámica, después con el coche descontrolado se pasa de frenada y casi se lleva a Antonelli y le meten 10 segundos de sanción".

Fórmula 1 Así quedó el monoplaza de Carlos Sainz tras el choque con Tsunoda.

Pero no es todo nada porque también hay puntos positivos: "Está más fuerte y más cómodo. Le vamos a ver puntuar en las siguientes carreras".

