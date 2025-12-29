Las Peñas del Espanyol piden cabeza fría en la vuelta de Joan García para evitar que les cierren el campo

El Barcelona visita Cornellá este sábado 3 de enero en el primer partido del 2026 para ambos clubes. Un encuentro siempre muy complicado para los azulgranas, que este año vivirán un ambiente aún más hostil en el campo del Espanyol 'por culpa de Joan García. Y es que la marcha del portero, canterano y emblema, al eterno rival escocieron mucho en la afición perica y su vuelta a casa no será nada amable.

Desde las redes sociales se lleva tiempo añadiendo leña al fuego y en el club hay miedo a lo que pueda pasar. Para evitar males mayores las Peñas del Espanyol han querido lanzar un comunicado para pedir calma a los hinchas y evitar sucesos que puedan perjudicar a la entidad y al resto de seguidores.

comunicado del espanyol

"Somos conscientes de los sentimientos respecto a su regreso pero es esencial tener, dentro de lo posible, la cabeza fría. Hay muchos factores externos que nos miran con lupa y están deseando atacarnos. Además, no podemos olvidar que el estadio está apercibido de cierre, por ello hay que ser conscientes de lo que nos jugamos. El primer equipo nos está haciendo disfrutar esta temporada como pocas veces había ocurrido y, como los propios jugadores reconocen, es en parte gracias al apoyo que tienen cuando juegan en casa. Por ese motivo pido a todos los y las peñistas que, por favor, durante los 90 minutos tengamos un comportamiento que no hipoteque el resto de la temporada y animemos al equipo sin parar".