Huijsen se lesiona y se vuelve con el Real Madrid

Nueva baja para Luis de la Fuente y ya van unas cuantas. El último en caerse de la convocatoria de la Selección Española es el central del Real Madrid Dean Huijsen. El zaguero causa baja por una lesión en el sóleo, sufrida ante el Villarreal, y no podrá disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid de los próximos días.

"El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", reza el comunicado de la Selección Española.

En lugar de Dean Huijsen, cuyas molestias son en el sóleo, se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte, que regresa a una lista después de casi un año ausente. Su último partido como internacional fue el 15 de noviembre del 2024 en un choque ante Dinamarca. La de Huijsen es la tercera baja que sufre Luis de la Fuente tras las de Lamine Yamal y Rodrigo Hernández.