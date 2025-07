Gonzalo Miró, sobre el final de la etapa de Guardiola en el City: "No supo encontrar soluciones a los problemas"

Pep Guardiola ha confirmado en una entrevista con GQ Hype España, recogida por Europa Press, que tiene decidido poner fin a su etapa en el Manchester City con un parón indefinido en su carrera como entrenador. “El tiempo que voy a parar no lo sé: un año, dos, tres, cinco… Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo. Está más que decidido”, afirmó el técnico de Santpedor.

la entrevista a pep guardiola

Guardiola reconoció que la última temporada fue especialmente complicada, marcada por una larga racha sin victorias: “Tuvimos una serie de 13 o 14 partidos sin ganar, algo que nunca había vivido. Me puso en mi sitio. Debería haber rotado más jugadores”.

También habló sobre la dificultad de gestionar una plantilla de élite: “Tengo 23 jugadores y cada tres días solo pueden jugar once. Los que se quedan fuera sienten que no los quiero, aunque no sea así. ¿Cómo no va a haber conflictos? Es imposible”.

la opinión de gonazlo miró en el partidazo de cope

Este tema fue abordado también en El Partidazo de COPE, donde el colaborador Gonzalo Miró criticó duramente el rendimiento del equipo esta temporada. “Creo que lo del City este año sí es un fracaso. No se trata de que hayan quedado duodécimos, sino que no jugaron a nada”, comentó. Además, señaló que la lesión de Rodri fue clave en la caída del equipo: “Guardiola no supo encontrar soluciones a los problemas. El equipo no se lo creía”.

ADRIÀ CAÑAMERAS/GQ Guardiola en la entrevista

Pese a todo, Miró subrayó que un técnico como Guardiola no debería marcharse de forma discreta: “No se puede ir con esa espinita clavada. Un entrenador de su nivel merece una salida acorde. Y, además, la forma en la que caes también influye a la hora de juzgar si has fracasado o no”.