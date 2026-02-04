Juanma Castaño desvela la clave del cambio, la recuperación y el gran momento de Lamine Yamal: "Le veo sonreír en el campo"

Lamine Yamal se encuentra en su mejor momento de la temporada. El canterano del FC Barcelona acumula cuatro partidos seguidos marcando, pero, como se ha analizado en El Partidazo de COPE, las sensaciones que transmite van más allá de los goles. El delantero ha recuperado una constante sensación de peligro y muestra una actitud que ha sido celebrada en el programa dirigido por Juanma Castaño.

El presentador ha destacado el cambio que percibe en el futbolista: "Le veo sonreír en el campo. Le veo tranquilo. Disfruta". Según los tertulianos, esta nueva actitud ha tenido un efecto directo en la grada, pues "ya no le pitan" en los estadios rivales porque ha decidido centrarse en "jugar y a disfrutar, y además juega como nadie".

Un cambio de actitud, la clave

En el programa también se ha debatido sobre cómo han disminuido las polémicas extradeportivas que le rodeaban, apuntando a que ha sido el propio jugador quien "lo ha frenado un poco". Este giro en su comportamiento, que le hace estar "muy prudente en las reacciones en el campo", podría haber llegado tras el lío preclásico.

La conclusión es que el joven extremo ha entendido el mensaje que le han podido transmitir desde el club o los veteranos del vestuario. El resultado es un futbolista totalmente enfocado en su rendimiento deportivo, que, como sentencian los colaboradores, "está centrado en lo que está".