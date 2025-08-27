Gonzalo Miró avisa al Real Madrid para que venda a este jugador con el ejemplo de Joao Félix en el Atlético: "Luego no estaba esa oferta"

Rodrygo sigue atravesando una situación complicada en el Real Madrid. Aunque el pasado domingo 25 de agosto fue titular ante el Oviedo, todo apunta a que su rol no cambiará demasiado. El brasileño fue sustituido en la segunda parte y se le vio visiblemente molesto en el banquillo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press El delantero del Real Madrid, Rodrygo #11, conduce el balón durante el partido del Mundial de Clubes 2025 entre el FC Red Bull Salzburgo y el Real Madrid el 26 de junio de 2025 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania

Rodrygo atraviesa su situación más complicada

Durante todo el verano se ha especulado con su posible salida, con el Manchester City como principal interesado. Sin embargo, nunca llegó una oferta formal. Según ha podido saber Deportes COPE, al final todo va a depender del jugador. Si este no está a gusto podría acabar forzando su salida en los días que quedan de mercado, pero por el momento Rodrygo no quiere marcharse y el club no le ha pedido que lo haga. El Real Madrid no quiere venderlo, pero si el futbolista llega con una gran oferta y quiere irse le permitirían hacerlo.

la opinión de gonzalo miró

En El Partidazo de COPE se analizó el caso Rodrygo, con diversas opiniones sobre su futuro. Una de las más destacadas fue la de Gonzalo Miró, que señaló que a veces es mejor dejar marchar a ciertos jugadores aunque no se obtenga el máximo beneficio económico:

"Siempre en la ecuación de una posible venta hay que valorar otras variables. Dependiendo de si el jugador va a ser un problema o una solución, si entra en los planes del entrenador o no, o si ese puesto está cubierto, puede ser mejor venderlo aunque no suponga un gran ingreso. Escucho al madridismo decir que si no pagan 100 millones Rodrygo no se va, pero no entiendo ese argumento", apuntó.

EFE OVIEDO 24/08/2025. - El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con Rodrygo (d)tras marcar ante el Oviedo, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Real Madrid disputan este domingo en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

Además, Miró advirtió de que un futbolista puede devaluarse de una temporada a otra, comparando el caso de Rodrygo con el de Joao Félix en el Atlético de Madrid:

"A lo mejor este año una salida por 60 millones sería positiva. Te permite reforzar otra posición y dar minutos a jugadores con proyección. Pero si esperas, quizá el año que viene Rodrygo ya no valga ni 40. Al Atlético le pasó con Joao Félix: tuvieron una oferta tremenda del United y no la aceptaron. Al año siguiente ya no ofrecían ni el 80% de aquella cifra", recordó.