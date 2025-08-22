La desaparición de Rodrygo

La decadencia de Rodrygo es sorprendente. El extremo brasileño del Real Madrid cumple su séptimo curso en la capital de España, a la que llegó en la temporada 2019-2020 con solo 18 años. Esa campaña disputó 26 encuentros y anotó 7 goles, contando todas las competiciones. En la Champions League tuvo unos números espectaculares. En los cinco choques en los que participó en la máxima competición europea anotó 4 tantos.

EFE Rodrygo se besa la camiseta del Real Madrid para celebrar un tanto.

Parecía que había nacido una estrella y conforme iban pasando las temporadas el peso de Rodrygo y sus galones en el equipo iban aumentando. En su segunda campaña en el conjunto merengue, la temporada 2020-2021, Rodrygo estuvo presente en 33 partidos en los que marcó 2 goles y repartió 8 pases de gol, pero la explosión definitiva estaba por llegar. En el curso futbolístico 2021- 2022 comenzó a ganarse el puesto de titular y apareció en 49 choques. Perforó las mallas rivales en 9 ocasiones, siendo decisivo en otras 9 dianas.

Rodrygo se gana el apelativo de Mister Champions. El brasileño es fundamental en la conquista de la Decimocuarta con sus goles en momentos fundamentales. Para la historia blanca quedará su doblete en el descuento ante el Manchester City, clave para la épica remontada de los de Ancelotti.

Cordon Press Rodrygo fue el héroe de la épica remontada de 2022.

Al año siguiente, la 2022-2023, tuvo la oportunidad de jugar 57 partidos. Está fue, sin duda, su campaña con mejores cifras. El brasileño anotó 19 goles y repartió 11 asistencias desde la posición de extremo derecho. En los dos siguientes cursos sus cifras bajan, aunque se mantienen más o menos estables. En la 2023-2024 participa en 51 encuentros con 17 goles y 9 asistencias y en la 2024-2025 alcanza los 54 choques, introduciendo el balón en el fondo de las mallas en 14 ocasiones y repartiendo 11 pases de gol. Y eso que no disputa el tramo final.

Ahí comienza el declive de la estrella del brasileño, que pocos meses antes había llegado a sonar para Arabia Saudí. En la final de la Copa del Rey, el 26 de abril, Ancelotti le cambia al descanso y no vuelve a jugar hasta el Mundial de Clubes. Se queda en blanco en las últimas jornadas, pero es titular ante el Al-Hilal en el extremo en una competición en la que acaba disputando solo 95 minutos repartidos en tres de los seis partidos que disputa su equipo.

EFE Rodrygo celebra su gol durante el amistoso con el Tirol en el que si que jugó.

Esta temporada, que comenzó el pasado martes con el partido frente a Osasuna, se repite la historia. El futbolista carioca no jugó ni un minuto y Xabi Alonso eligió por delante a jugadores como: Gonzalo, Brahim Díaz o el recién llegado Mastantuono. Rodrygo vive una situación límite en año de Mundial que confía en cambiar. Según ha podido saber la Cadena COPE, ni el brasileño quiere marcharse ni el club venderlo, pero el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y todavía pueden pasar muchas cosas.

El bajón en sus cifras es evidente. En la pasada Liga solo hizo 6 goles y no marca en el campeonato doméstico desde el 19 de enero ante Las Palmas. En 270 partidos con la camiseta blanca ha anotado 68 goles y curiosamente el único hat-trick lo consiguió en la primera campaña con el Galatasaray como rival. Sevilla y Manchester City, con 4 dianas, son las víctimas preferidas de un futbolista que ha visto puerta en 25 ocasiones en 64 choques de Champions y que en Liga tiene unos registros muy bajos: 32 goles en 162 partidos.