Feliciano López desvela la nueva profesión de Xavi Hernández tras sus palabras sobre el tiempo: "Con Brasero"

Las declaraciones de Xavi Hernández excusando el flojo rendimiento de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez, estadio del Getafe, con haber jugado bajo el Sol, siguen coleando. Más que nada porque el técnico del FC Barcelona insiste en su discurso, tal y como lo reflejó en la rueda de prensa de este sábado celebrada en la víspera del partido contra el Atlético de Madrid. Estas reflexiones del técnico azulgrana también han salido en el programa de este lunes de 'El Partidazo de COPE' en boca de uno de los entrevistados.

Feliciano López pasó por 'El Partidazo de COPE' después de la presentación del Mutua Madrid Open en el centro de la capital. El director del torneo de tenis, que todavía sigue en activo sobre las pistas, aunque esta cita no la juega por su cargo, puso en relieve la importancia de tener en España un Masters 1.000 como este, habló sobre las ausencias de Rafa Nadal y Novak Djokovic, el favoritismo de Carlos Alcaraz y lo que está generando la nueva estrella de este deporte y, también, de su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid.

Uno de los momentos de este lunes fue la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la que el italiano dejó otra anécdota con los periodistas, como acostumbra en las últimas comparecencias. El técnico lanzó una pregunta a la prensa nada más pisar la sala en la Ciudad Real Madrid en la previa del partido frente al Girona. "Tengo una pregunta para vosotros, ¿qué número de rueda de prensa es?", bromeó. Juanma Castaño y los tertulianos de 'El Partidazo de COPE destacaron esta relación especial del entrenador con los medios que estaban allí.

La reflexión de Feliciano López

Después de escuchar este momento cómico de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los tertulianos de este lunes en 'El Partidazo de COPE' remarcaron la importancia de la exposición pública de un entrenador de Real Madrid o FC Barcelona. Juanma Castaño puso en valor que esa figura la encarne el italiano, cuya experiencia en los banquillos le ha llevado a tener un carácter curioso con los medios de comunicación. Feliciano López entró en esa comparación de la forma de gestionar los encuentros con la prensa entre el catalán y el transalpino con un comentario que puedes escuchar aquí.

Xavi entiende que se esté hablando tanto sobre esta cuestión porque, según dijo el sábado, a él se le "critica por todo": "No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia, a nosotros y al espectáculo (...) No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud por la superficie. En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tira y está mojado, se pasa la mopa. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... ¿A quién beneficia eso?".