Xavi: "Se me critica por todo; por más memes que me hagan, el sol me molesta"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido en el Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid es "un partido para reaccionar" y demostrar que el equipo azulgrana quiere "ganar esta liga".



"Es un partido para reaccionar, para decir que queremos ganar esta liga. Hacerlo sería dar un golpe sobre la mesa. El Atleti tendría muy pocas opciones de lograr el título, eliminaríamos a un rival por esta liga, que era el objetivo principal del curso", analizó el técnico del cuadro azulgrana.



Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi aseguró que el Barcelona, líder de LaLiga Santander, sigue "en una situación de privilegio", pero no puede dormirse porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sus perseguidores inmediatos, están a "un gran nivel".



"Mañana será partido grande, complicado. El Atleti es el equipo más en forma de la categoría, por resultados y por juego. Y no sólo en defensa, también se atreve y se asocia por dentro. Griezmann genera mucho juego y está a un nivel espectacular", valoró el preparador egarense en referencia a su próximo rival.



El entrenador del Barcelona dijo sentir una "admiración sincera por" Diego Pablo Simeone y su "trabajo extraordinario" al frente del equipo colchonero, sobre todo por "el carácter que transmite" a su plantilla: "Después de la eliminación de la 'Champions' muchos los daban por muertos y se han rehecho".





???? Xavi, en rueda de prensa



?? "A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta"



?? "La pregunta es para Quique ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual?"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/GpHCom3z6v