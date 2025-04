La extraña respuesta de Luis Enrique al pedirle un reconocimiento a Unai Emery: "Merezco el reconocimiento igual que él"

Luis Enrique Martínez reconoció en Movistar que había sufrido mucho en Inglaterra para finiquitar el pase del PSG a las semifinales de la Liga de Campeones, donde el equipo francés cayó por 3-2.

"Empecé el partido con el pelo negro y mira cómo estoy", bromeaba con Mónica Marchante.

El PSG consigue, de la mano de Luis Enrique, clasificarse por segundo año consecutivo para las semifinales de la Champions.

No lo tuvo fácil pese a que el PSG se adelantó en el marcador. Valoró el empuje y las ganas que le puso el equipo de Unai Emery, además de reconocer "exceso de confianza y errores, empezamos a jugar tacones y cosas que no tocan, metimos pases arriesgados ante un buen equipo, pero el partido en la segunda parte se vuelve loco porque para el Aston Villa no había otra solución. Y cuando ellos arriesgan, creo que nos entra un poco el 'tembleque'. Pasamos diez minutos de frenesí y de temporal a favor del Arsenal", confesó.

Sin embargo, Luis Enrique cree que el PSG fue justo vencedor de la eliminatoria.

Luis Enrique y Emery se abrazaron al término del partido. Mónica Marchante le pidió valorar o reconocer el trabajo del técnico de Hondarribia al frente del Arsenal, pero la respuesta del asturiano no fue, seguramente, la esperada: "Bueno, yo merezco el reconocimiento igual que él y todos los entrenadores españoles que estamos por el mundo. Respeto para todos, lo que nos interesa es competir".

Tras escuchar en directo, en El Partidazo de COPE, las declaraciones de Luis Enrique, el primer sorprendido fue Juanma Castaño, que se preguntaba si "o no ha entendido la pregunta o sorprende su respuesta. Era una pregunta para quedar bien".

Manolo Lama se mostró convencido de que Luis Enrique "ha entendido la pregunta perfectamente". "Muy cariñoso ha estado", ironizó finalmente Paco González.