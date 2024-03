Borja Fernández ha pasado este miércoles por El Partidazo de COPE tras conocer la archivación del 'caso Oikos', en el que la policía le relacionó y le investigó. El exjugador del Valladolid, al conocer la noticia, se pronunció en sus redes sociales y cargó duramente porque le "jodieron la vida".

Enfado de Borja FF tras archivarse el caso Oikos: "Sois unos mierdas, gracias por joderme la vida" El exjugador de Valladolid y Getafe, que fue investigado, ha criticado que se le involucrara en un caso que ha quedado sobreseído tras no encontrarse pruebas de amaños de partidos. 27 mar 2024 - 12:48

??? Hoy se ha archivado el Caso Oikos



????‍?? Una investigación de una supuesta trama de apuestas y corrupción en el fútbol español



??? @BorjaFF, en @partidazocope



?? "No tenían nada contra mí, sólo un café que me tomé con Raúl Bravo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QeeeFAGamT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 27, 2024

"Me he enterado esta mañana, uno de los abogados me ha enviado un mensaje con el auto del juez", eran las primeras palabras de Borja hacia Juanma Castaño, que le preguntaba cómo inició todo. Y el futbolista respondía: "Estuve detenido tres días en el calabozo. Me avisó mi hija de que la policía estaba en casa y, como no salía, entraron a la habitación para sacarme al salón mientras registraban la casa".

Y añadía: "Entraron sin orden judicial en mi casa y está denunciado por mi parte. Aunque me han dicho que eso no es suficiente, pero si un policía hace algo que no debe tendrá que pagar por lo que hace mal".

Las investigaciones iniciales relacionaron a Borja con Raúl Bravo porque ambos quedaron a tomar un café tal y como ha reconocido a Juanma Castaño. "Raúl tenía un mecanismo de escucha en su coche, me tomé un café con él y me fui a entrenar. Raúl venía de ser segundo entrenador de Paco Herrera, quería ser entrenador y por eso vino a Valladolid. Por eso pincharon también mi teléfono".

Borja también ha explicado cómo se enteró de qué le acusaban. "Mi abogado me dijo que estaba declarado el secreto de sumario y yo, antes de entrar al calabazo, testifico. Pero después hicieron de poli bueno y de poli malo y ahí me enteré del porqué de mi detención. Esa primera noche dormí tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver", señalaba.

"No tenías pruebas en mi contra, ni nada que me relacionara con el caso", sentenció.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado