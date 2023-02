'Caso Negreira': La opinión de Pérez Burrull, López Nieto y Muñiz Fernández: "Es como el pequeño Nicolás"

El 'Caso Negreira' sigue marcando la actualidad deportiva un día más. El diario 'El Mundo' publica este viernes el burofax que envió el número dos de los árbitros al Barcelona cuando el club azulgrana abortó sus pagos millonarios para recibir asesoramiento arbitral.





En El Partidazo de COPE hablamos con los excolegiados, Alfonso Pérez Burrull, César Muñiz Fernández y Antonio Jesús López Nieto. Árbitro profesional entre 2000 y 2014, César Muñiz Fernández reconoció que su relación con Enriquez Negreira "era mínima". "Lo veíamos en las pruebas físicas y poco más. Su presencia era testimonial. Las conversaciones con él eran mínimas".

"Una relación muy esporádica" también para el excolegiado Alfonso Pérez Burrull. "Forma parte del organimagrama. Era vicepresidente de puertas para dentro; a nivel de arbitraje no tenía ningún tipo de participación. Nadie me sugerió algo sobre un arbitraje. Es algo que no se puede dudar de eso. No ha exisitido nunca".

El exárbitro de Primera División entre 1998 y 2010 sigue "flipando" sobre los pagos del Barcelona al que fue el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. "Está persona llegó por ahí a vender su producto. Se le atendía, pero no venía a cuento. A nivel personal le rechazamos. No nos parecía correcto que nos viniera a explicar a los árbitros las cuestiones psicológicas de un partido", explicó Alfonso Pérez Burrull.





