Pau Cubarsí, en El Partidazo de COPE: "Le daría el Balón de Oro a Raphinha; Lamine también se lo daría"

La selección española se encuentra concentrada en Las Rozas para preparar los cuartos de final de la Liga de las Naciones, en las que se enfrentará este jueves y el próximo domingo ante Países Bajos. Uno de los futbolistas presentes en esa concentración es Pau Cubarsí, central titular del Barcelona:

Ya eres mayor de edad... Sí, ya hace meses que soy mayor de edad.

¿Tienes carnet de conducir?: Sí, ya lo tengo. Me lo saqué 8 días después de cumplirlos

¿Llevas la 'L' o la quitas?: La tengo ahí... que a lo mejor se ha caído (bromea).

¿En el campo la llevas o la has quitado?: No, yo creo que ya la podemos quitar ya.

¿Cuántos partidos llevas ya con el Barça?: Me acuerdo que contra el Barbastro en Copa del Rey hice 50 partidos, ahora llevaré unos 'sesenta y largos'...

¿Has cambiado?: Sí, he cambiado bastante, tanto físicamente como técnicamente. Siempre hay que mejorar cosas y aún tengo que mejorar mucho, pero he cambiado bastante

Antes los defensas repartían que da gusto, buscaban al delantero... En tu caso, me da la sensación de que son ellos los que se meten contigo... : Sí, algún delantero me intenta buscar, pero...

¿Qué te dicen?: Intentan sacarme del partido o quieren charlar un poco, pero yo estoy al partido. Para charlar después del partido.

Cuéntame eso. ¿Por dónde te buscan? Te dicen: ¡“Niñato...!”: Sí, hay alguno que me dice: 'Niñato, ¿qué haces aquí?' Y tal.

Pau Cubarsi, en El Partidazo de COPE

¿Y tú qué haces?: Me río y me voy (se ríe)

¿No hay nada que te ponga nervioso?: No. Dentro del campo intento plasmar esa tranquilidad en el juego

Eres muy noble: Me gusta, me gusta tratar a la gente con educación y respeto siempre.

No te pones nervioso antes de los partidos: No. Nervioso como tal, no. Pero en los partidos grandes tienes algo aquí, pero para jugar bien.

Cuando te toca jugar contra Julián Álvarez o Mbappé, ¿no te altera la noche antes?: No, no. Yo siempre he dormido perfectamente.

¿Cuántas horas duerme?: Diez mínimo

¿Vives en La Masía?: Sí, vivo en La Masía. Son como habituaciones, que en teoría son de dos, pero cuando llegas al primer equipo tienes una individual que tiene cama, baño y la vida ya la haces fuera de allí.

¿No vas nunca a tu casa?: Sí, ahora con coche bajo demasiado. Mis padres ya no me quieren ver por casa (bromea).

¿Cómo es la vida allí?: Entreno por la mañana, como ahí con el primer equipo y después voy a clase por la tarde. Ceno con los compañeros y me voy a dormir.

¿Qué estudias?: Segundo de Bachillerato.

¿Qué tal te va?: Bastante bien. Ahora ya en el tercer trimestre.

Lamine solicitó una ayuda en la Eurocopa, estás en tu momento... : No, no tengo que decirles nada. Ya me cuidan, ya me cuidan. Ahí como tienes que compaginar entrenos, colegio y tal, pues tienen un poco más de tacto.

Aquí en la Selección, ¿Cómo es la vida?: Tranquila. Entrenas por la mañana y duermes por la tarde. Conoces gente nueva, te reencuentras con personas que ves en la Liga y muy bien. Un ambiente muy sano y muy bueno.

¿En tus mejores sueños pensabas que ibas a jugar en el Barça y en la Selección?: No, el sueño no llego tan lejos. Yo pensaba que estaría jugando con el Barça Athletic, a lo mejor alguna oportunidad, pero asentado en el primer equipo jamás lo hubiera pensado.

¿Cómo mantienes los pies en el suelo? A veces te puedes volver un poco loco y creerte el más importante de la Tierra: Sí, eso puede pasar porque somos jóvenes y todo el tema este no lo llevamos bien, pero la familia también es muy importante y los valores que te han transmitido desde pequeño marcan la diferencia.

¿Tienes hermanos?: Sí, tengo una hermana mayor que está estudiando el último año de Fisioterapia.

¿Hace prácticas contigo?: No, no me toca y estoy enfadado (se ríe). Yo le digo: 'A ver cuándo me das un mensaje', y me dice: 'Sí, sí. Ya te lo daré...' Pero nada.

¿Familia de carpinteros?: Sí, padre, abuelo y bisabuelo.

¿A ti se te da bien?: Se me da mejor con los pies. Hice un taburete para el colegio. Mi padre no quiere trabajar más (se ríe)

Eres muy tranquilo en las entrevistas... : Sí, soy tranquilo en el campo, en las entrevistas, en la vida... Tranquilidad siempre yo. Se está bien tranquilo en la vida.

EFE BARCELONA, 25/02/2025.- El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí celebra su gol, segundo del equipo blaugrana, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Enric Fontcuberta

¿Meditas?: No. Antes de los partidos intento hacer respiraciones para estar concentrado

Creo que Szczesny las hace también... : Sí, puede ser. Lo he visto.

Ha dicho Lamine hoy que el Barça es favorito para ganar la Champions, ¿estás de acuerdo? : Bueno, ahora estamos en cuartos con los 8 mejores y todos somos favoritos, te diría.

Eso es que no estás de acuerdo con él...: Estoy de acuerdo, pero a la vez no porque cada partido es un mundo y cualquiera te puede ganar y tú les puedes ganar a ellos.

Tú eres la versión prudente del vestuario, ¿no?: Puede ser, sí.

¿Es muy amigo tuyo?: Sí, he compartido muchos años ya con él. Pero no viviría con él. Lo conozco demasiado ya. Somos distintos, él es muy independiente y yo muy independiente y mejor cada uno en su casa y nos vamos viendo.

¿Siempre fue así de bueno?: Sí. Yo llegué en Alevín A, él ya estaba, y ya desde ahí hemos compartido vestuario y lo ves entrenar y jugando y dices: 'Podría ser yo, ojalá'.

Siempre has jugado con él no contra él, ¿no?: Siempre con él. Aunque una época, en el cadete B él subió con el A y nos separamos un año y medio.

¿En los entrenamientos te toca defenderle?: Alguna vez me ha tocado. No hay mucho uno contra uno con él, pero una vez se me fue porque me resbalé y me lo recordó toda la semana. Pero fue porque me resbalé, si no no hubiera pasado.

EFE Lamine Yamal celebra su gol ante el Benfica

¿Es tu mejor amigo en el vestuario?: Tengo muy buena relación con todo el mundo. Lamine es uno de ellos por todos los años que hemos vivido, pero por ejemplo Bernal también somos de las misma generación, o con Héctor, Casadó...

Os meten muchos goles...: Sí el tema del fuera de juego pues...

Tenéis que estar súper estresados...: En el campo se ve más fácil que desde fuera. Desde fuera he visto algún partido y me pongo muy nervioso. En el campo estás tranquilo con la línea.

¿Cuál es el truco?: Depende mucho de la concentración de cada uno y si el balón está apretado o no, si hay buena presión porque así no puede golpear fácil, pero al golpear fácil si te pueden pillar

¿Quién es el que más se duerme?: Estamos muy bien todos de momento

Cuando empiecen las preguntas por el Balón de Oro vais a tener un marrón, ¿A quién se lo darías: Lamine, Rafinha, Pedri...?: Ahora mismo, por temporada y cómo se está dando, ahora mismo Raphinha

Cuando escuche esto Lamine... : No, Lamine me entiende. Lamine diría Raphina también

¿Quién es el líder del vestuario?: El más líder te diría Ronald. Raphinha también tiene carácter.

¿Araujo o Raphinha?: Los dos, aunque Ronald tiene el carácter de líder, líder.

¿Y en la Selección?: Aquí Morata es el número uno. Estoy muy contento del trato que me ha dado.

¿Te dolió irte para casa tras estar en la preselección de la Eurocopa?: Bueno, me dolió, pero también estoy contento porque tuve que ayudar a los Juegos, también sacamos la victoria y estoy muy contento. Y muy contento también por ellos que ganaron la Eurocopa.

¿Cómo la viviste? : Aquí en Las Rozas. Vi aquí ya el partido contra Alemania, Francia y la final.

¿Ves mucho fútbol?: Antes me gustaba más, pero ahora ya intento desconectar un poco. Al haber muchos partidos me gusta estar con mi familia y mis amigos.

No llevas vida de futbolista, ¿no?: No, intento pasar desapercibido. Yo a mis amigos les digo: 'Como todos somos iguales, vamos con el mismo peinado y tal, pues paso desapercibido'

¿La gente te trata igual o te trata distinto?: No te trata igual, igual, porque tienes una etiqueta, pero la gente que te quiere sí te dice las cosas de verdad y no las que quieres escuchar

¿De qué equipo eres de la NBA y tu jugador favorito?: Los Milwakee Bucks y mi jugador favorito es Antetokoumpo

Una virtud y un defecto: Una virtud: La tranquilidad y un defecto... Te diría... No sé...

¿Con quién te irías a una isla desierta: Casadó, Balde, Pedri, Ferrán o Gavi?: Con Casadó, seguramente. Es un chico de pueblo como yo, humilde, tranquilo y nos lo pasaríamos bien

¿Qué palabra se te viene a la cabeza si la final de Champions fuese Real Madrid – Barça?: Espectáculo.

Guardiola te quiso para el City, ¿Te gustaría que fuese su entrenador?: Sí, porque no.

¿Mezclarías bien con Asensio?, ¿Qué te gusta de él?: No hemos hablado mucho, pero se le ve un buen chico. Está haciendo una temporada espectacular y podríamos hacer una buena dupla

¿Ha dado tiempo a que te pongan una multa de tráfico?: A lo mejor ya me ha llegado, pero no lo sé.

¿A quién ficharías para el Barça?: A Julián Álvarez

¿Qué te gustaría tener de Puyol y de Piqué?: De Puyol el liderazgo y de Piqué la salida de balón y los cabezazos.

¿Qué tal la cicatriz?, ¿Tienes que tener cuidado?: Sí, este año intentar protegerla y un poco de masajes. La verdad es que me ha quedado muy bien.

¿Tatuajes?: No llevo ninguno. No sé si me haré o no, alguna vez me ha venido el hecho de hacerme alguno, pero en casa me han dicho que no hace falta.

Si hacéis el triplete, imagínate: Sí, pero la alegría va por fuera.

¿Te apetece el Real Madrid – Barça de final de Champions?: A ver, para el espectáculo es la mejor final, para la gente que le gusta el fútbol es la mejor y para nosotros que venga el que venga

¿Tienes algún amigo del Real Madrid?: Somos ocho en mi grupo de amigos y hay uno del Real Madrid

¿Y qué le dices?: Que lo siento mucho (bromea). Él no va a cambiar, yo la ropa del Barça se la doy a mis otros amigos y a él le doy la de la Selección.