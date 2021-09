Mario Suárez, artífice del fichaje de Falcao, en COPE: "Desde el primer momento estaba muy ilusionado"

AUDIO - ENTREVISTA A MARIO SUÁREZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El Rayo Vallecano está protagonizando un excelente inicio de temporada. Quinto clasificado en LaLiga y con 13 puntos de 21 posibles, el conjunto de Iraola piensa en grande. "Está siendo increíble. Estamos con la flechita para arriba y disfrutando del momento. Es para disfrutarlo", dijo el jugador del conjunto madrileño, Mario Suárez, en El Partidazo de COPE.

El Rayo lleva 13 goles en siete partidos. Liderados por el colombiano Radamel Falcao en ataque, autor de tres goles en tres jornadas, Mario Suárez explicó el primer paso para traer al ex del Atlético a Vallecas.

"Tengo muy buena relación con Radamel a través del fisioterapeuta que compartimos. Me dijo que el Galatasaray tenía problemas económicos en Turquía. Tiene en mente el Mundial de Catar. Un día me lo comentó y le dije que lo mejor era que viniera a Madrid. Hablé con él para saber si era una posibilidad real", aseguró.





"El club pedía dos delanteros y me empieza a preguntar. Desde el primer momento le hizo mucha ilusión. El presidente le dio un poco de suspense, pero estaba encantado", añadíó Mario Suárez, en El Partidazo de COPE.





Presentación del colombiano Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo Vallecano.Víctor Lerena

Suárez reconoció que desde el primer momento "intento ayudar". "El gol se le cae. Se lo comenté al presidente y hablé con Radamel. Les pongo en contacto y todo avanzó. Por suerte se cerró. El presidente quiso hacerlo desde el inicio, pero el Rayo tenía muchas operaciones abiertas. Pasaron dos semanas", comentó.



Sobre el último día del mercado de fichajes, apuntó. "Me llamaba porque estaba en Bolivia y tenía que rescindir el contrato con el Galatarasay".





El jugador rayista recalcó que la afición de Vallecas "es especial". "Es representar a un barrio que no tiene las cosas fáciles. Siempre están pendientes de ayudar a su equipo. Hay gente que que está pendiente todo el día del equipo. Después del Atlético es el sitio donde más estoy disfrutando de las cosas", subrayó Mario Suárez. "Para conseguir la salvación, más allá de la racha, la afición es muy importante".



"El Atlético tiene la mejor plantilla de la Liga, pero está encadenando unos resultados malos. No me atrevería a decir favoritos, pero le está costando. Griezmann es un gran jugador. Es una petición de Simeone que va a volver a rendir con la calidad que tiene", finalizó sobre el irregular comienzo de temporada del conjunto rojiblanco.