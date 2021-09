Falcao, en COPE: "No me pongo un límite; ¿para qué voy a firmar 15 goles si puedo soñar con más?

AUDIO - ENTREVISTA A RADAMEL FALCAO, EN EL PARTIDAZO DE COPE

VIDEO - ENTREVISTA A RADAMEL FALCAO, EN EL PARTIDAZO DE COPE

"Contento e ilusionado" de poder estar en el Rayo Vallecano, Radamel Falcao fue presentado este jueves como nuevo jugador del conjunto rayista ante varios cientos de aficionados. Con el número 3 en la espalda, el delantero colombiano espera "darle pronto alegrías a este club".

"Físicamente estoy bien. Estoy esperando debutar con el equipo y aportar al plantel. Estoy para jugar ya, pero es una decisión que tiene que tomar el entrenador. Llevo tres entrenamientos, voy conociendo la metodología de trabajo", dijo el colombiano, en El Partidazo de COPE.





?? @FALCAO tras ser presentado con el @RayoVallecano en @partidazocope



?? "Yo creo que en Madrid y en Porto han sido los lugares donde más he disfrutado"



?? "¿Para qué voy a firmar 15 goles si puedo marcar muchos más?"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/oDTdMdXlKv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 16, 2021





Falcao, que llega al Rayo Vallecano tras rescindir con el Galatasaray turco, explicó su fichaje por el club madrileño. "Llevaba ya tiempo y al final se pudo resolver. Estaba con la selección colombiana en Bolivia. Fue un poco estresante porque se cerraba el mercado de fichajes. Me tocó salir del entrenamiento para confirmar la documentación y poder cerrar así el fichaje".







"El primer paso fue con el presidente Raúl Martín Presa. Luego hablé con Mario Suárez para saber cómo era el club, su esencia y la pasión que genera en su hinchada", añadió el jugador del Rayo Vallecano antes de referirse a los gritos de "vete ya" de la afición hacia Martín Presa. "Algo sabía, pero son situaciones ajenas a nosotros".



El Tigre apuntó que su adaptación a la capital española "será mucho más fácil para mi familia". "Madrid y Oporto son los lugares donde más he disfrutado. En Mónaco me han mostrado mucho cariño y me he sentido respaldado. En estos tres lugares me he sentido muy cómodo. En Inglaterra y en Turquía es un poco más difícil porque son culturas diferentes a la nuestra", admitió, en El Partidazo de COPE.





Presentación del colombiano Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo Vallecano.Víctor Lerena

Falcao no se marca ninguna cifra de goles con la camiseta del Rayo Vallecano. "No me quiero poner un límite. ¿Para qué voy a firmar 15 goles si puedo soñar con más?, finalizó el jugador colombiano, de 35 años, en El Partidazo de COPE.