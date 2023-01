Scaloni, en El Partidazo de COPE: "Maradona fue genial, pero Messi es el mejor de la historia"

Juanma Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' se desplazaron hasta Mallorca para charlar este lunes con Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, que levantó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar.



"Pensé que mi vida iba a ser más tranquila después de la Copa del Mundo, salir a la calle ya no es tan fácil como antes. No se compara con los mejores momentos de mi carrera como futbolista. Esa final, el día anterior, estábamos convencidos de que el partido iba a ir bien. No he vuelto a ver la final, la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que era un partido espectacular, después fue diferente", recordó

"Fue una lástima no cerrarlo antes. La última parada del 'Dibu' Martínez fue una jugada clave para nosotros. Disfrutamos el Mundial. Fuimos futbolistas y sabemos que a las puertas de una final las palabras sobran. La charla técnica fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para este momento. Pude decir poco. Preparamos el partido y cuando ya quería decir algo más emotivo... paré porque no pudimos seguir. Creo que los jugadores se emocionaron. Todos sintieron que se hizo algo espectacular. Esa sensación fue única", añadió sobre la final ganada a Francia en los penaltis.





Juanma Castaño entrevista al seleccionador campeón del mundo, Lionel Scaloni





El partido contra Países Bajos"se jugó como se tenía que jugar"."Su entrenador dijo que jugábamos con uno menos cuando Messi no tenía el balón. Si pinchan al mejor, peor para ellos. Cuando te atacan, tienes que responder. Con Mateu Lahoz tengo buena relación; él me pidió la camiseta en su primer o segundo partido como árbitro y se la di. Es un gran árbitro. El partido no fue fácil para él. No lo ayudamos, sin duda, para llevar el partido tranquilamente. En la rueda de prensa ya lo dije. Sabía lo que se había montado anteriormente".

Scaloni aseguró que la segunda parte del partido contra México fue su peor momento en el Mundial. "Había que ganar sí o sí. Si terminaba en empate teníamos otra oportunidad, pero sabíamos que el partido se tenía que abrir".







Con 44 años, Scaloni tiene ya en su palmarés una Copa América, un Mundial y una Finalissima, en 2022, con Argentina. Si se tuviera que comparar con un jugador de la actual 'Albicelete', el seleccionador argentino lo tiene claro. "Como jugador era muchos huevos, corazón, garra... no tendría sitio en esta Selección. Me parezco a De Paul, pero él es mucho mejor".

El técnico de la selección campeona del mundo en Qatar relató una conversación con Messi que fue "clave para respirar un poco más y sacar adelante un momento complicado". "Con Leo tengo algo especial, le escribo sin problema. Después de un partido contra Brasil en las eliminatorias de clasificación, sentía la necesidad de hablar con él. Le dije: 'Somos conscientes de lo que nos vamos a jugar'. Necesitaba decir lo que venía porque podía ser un palo muy grande".

"Me dijo que pasara lo que tuviera que pasar". "Ahí respiré un poco más y sacamos adelante un momento difícil. "A nivel técnico no se le puede corregir. En algunos momentos, una presión, por ejemplo, se lo explico como a otro jugador. Cuando ve sangre, lo hace mejor que nadie. No puedes estar mirándolo las 24 horas. Un entrenamiento lo manejas como una sesión normal. En una Selección rema todo el mundo a favor. Se viene con ganas. Yo fui con Bielsa y jugué un partido con el segundo entrenador. Lo hice con una alegría enorme. Es más fácil dirigir en una Selección que en un club", apuntó sobre su relación con el que considera "el mejor jugador de la historia".







"Necesitábamos la personalidad del 'Dibu'"

"Hay actitudes, pero es que es un 'nene'. Fue uno de los descubrimientos que nos dio una alegría enorme", dijo sobre el guardameta de Argentina, uno de los protagonistas de la consagración de Argentina, que consiguió su tercera estrella en Qatar.

En cuanto a su futuro con la Selección argentina, comentó: "En algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar".

El seleccionador argentino no cerró las puertas de entrenar a España. ¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver".



Scaloni reconoció que sufre con los partidos del Deportivo. "Es lo bonito que tiene el fútbol. El club estará toda la vida. Le tengo un gran cariño a Irureta, me ponía en todas las posiciones. Ver al Dépor en esa categoría es muy triste".









"El Barcelona tiene nivel para ganar la Liga"

El triunfo del Barcelona en la Supercopa de España ante el Real Madrid fue otro de los temas que se trataron en la entrevista a Lionel Scaloni, en El Partidazo de COPE. "El Barcelona es un buen equipo; ha fichado muy bien. ¿Gavi o Pedri para la selección argentina? No sé si jugarían de titular, pero me quedo con Pedri”, puntualizó.