Josep Vives, en El Partidazo de COPE: "El Real Madrid no es líder gracias a los árbitros"

AUDIO - ENTREVISTA AL PORTAVOZ DEL BARCELONA, JOSEP VIVES, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El día después de las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre las supuestas ayudas arbitrales al Real Madrid, el portavoz del Barcelona, Josep Vives, aseguró en El Partidazo de COPE que "La Liga no está adulterada, pero los criterios de aplicación del VAR no son ecuánimes".



"Bartomeu hizo unas manifestaciones muy educadas después de ganar un partido magnífico. Los jugadores no le mandaron hacer esas declaraciones. Pensaba que las tenía que hacer. Es evidente que responde a un sentimiento".



"El Real Madrid no es líder gracias a los árbitros. No hay una campaña contra el Barcelona, pero hay unas decisiones que tienen una incidencia mucho mayor en el momento clave de la temporada. Nuestra obligación es jugar bien y ganar, pero los criterios de aplicación del VAR no son ecuánimes", comentó.



"El debate es defender una herramienta que mejora el fútbol. Debemos mejorar la aplicación de los criterios. La Liga no está adulterada", añadió el portavoz de la junta directiva del Barcelona, en El Partidazo de COPE.







Vives confesó que "el Real Madrid no es líder gracias a los árbitros". "Podemos formular una queja, pero no vamos a entrar en discusiones arbitrales. Entendemos que le hacemos un flaco favor al colectivo arbitral. El planteamiento es mucho más amplio. Estamos dispuestos a alejar el VAR de la polémica. Eso es lo que queremos cuando nos beneficie y nos perjudique. Solo hay un beneficiado que es el fútbol", dijo Vives, en El Partidazo de COPE.



Para el portavoz culé "en eso estamos dispuestos a trabajar", para el fútbol, "y encontrar el camino para poderlo conseguir".





Josep Vives también habló del futuro de Setién y del fichaje de Pjanic. "La Juventus nos ha traspasado a un jugador y nosotros hemos traspasado a Arthur. A la parte deportiva le ha parecido una buena operación para el club", afirmó. "Confiamos en Quique Setién. Él está muy tranquilo".



Tras la buena actuación de Griezmann en Villarreal, Vives respondió que "vimos el calibre de un jugador extraordinario". "Es un jugador Barça".



En cuanto a la renovación de Messi, el portavoz del Barcelona mandó un mensaje de tranquilidad. "No se ha parado la renovación".