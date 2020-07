Bartomeu: "El VAR es poco equitativo y está siempre favoreciendo al mismo equipo"

Josep María Bartomeu no se ha mordido la lengua al término del partido frente al Villarreal. El presidente del Barcelona ha cargado contra el VAR en el micrófono de Movistar Plus. “El VAR es poco equitativo y parece que siempre favorece al mismo. En la mejor liga del mundo, el VAR no está a la altura”, ha dicho.

Además, sobre Quique Setién, el máximo mandatario del Barça ha querido reforzar su figura confirmando que tiene la confianza de todos. “Sé que hay rumores, pero Setién tiene la confianza de los jugadores y de la directiva”, ha afirmado.

En cuanto a la goleada del Barcelona en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal, Bartomeu se ha mostrado satisfecho porque “ha sido una victoria importante por el juego, con dominio absoluto, goles… Merecíamos tener una victoria tan plácida”.