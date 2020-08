Jonathan Praena, en El Partidazo de COPE: "No creo que el Deportivo no se presente"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A JONATHAN PRAENA, PRESIDENTE DEL FUENLABRADA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



LaLiga fijó este lunes los horarios para el Deportivo-Fuenlabrada y los playoffs de ascenso a LaLiga Santander. El partido suspendido el pasado 20 de julio correspondiente de la jornada 42 de LaLiga SmartBank se jugará el próximo miércoles a las 20:00 horas en el estadio de Riazor.



Al presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, no se le pasa por la cabeza que el conjunto gallego "no se presente" al encuentro. "El Dépor es un equipo histórico. No sabíamos cuando podíamos volver a la competición. Estábamos pendientes de la fecha. Estamos felices porque los chicos se han recuperado. "No creo que el Deportivo no se presente", aseveró.



El Deportivo-Fuenlabrada se jugará el 5 de agosto a las 20 horas El Fuenlabrada valora positivamente la decisión de Competición: "Se ha hecho justicia". El Elche se opone a la celebración de este partido. Redacción Deportes 03 ago 2020 - 17:23

Según informó Pepe Torrente, en El Partidazo de COPE, un jugador del Fuenlabrada podría haber denunciado en la Asociación de Futbolistas Españoles el incumplimiento del protocolo de LaLiga durante la estancia en el hotel de A Coruña. Praena negó rotundamente esa información.



"No hubo visitas mientras estábamos confinados. Lo niego rotundamente. Salimos a comer y a la sala reservada para los jugadores. No ha habido ningún incumplimiento", explicó. "Estoy muy tranquilo y encantando de que se haga justicia por algo que no hemos hecho", insistió.





Sobre la respuesta del Elche que se opone a la disputa del encuentro entre el Deportivo y el Fuenlabrada, fue tajante: "No vamos a consentir más ataques. Ya hemos aguantado demasiado. Ya cansa. Está en manos de los abogados", indicó.